Στα 2,9 εκατ. δολάρια έκλεισε η πώληση του πρώτου tweet της ιστορίας

O διευθύνων σύμβουλος του Twitter Τζακ Ντόρσι πούλησε το πρώτο του tweet, το οποίο δημοσίευσε το 2006, ως ψηφιακό συλλεκτικό έργο (non-fungible token - NFT) σε δημοπρασία μέσω της νεοσύστατης πλατφόρμας αγοραπωλησίας tweets, Valuable By Cent για 2,9 εκατ. δολάρια.

just setting up my twttr