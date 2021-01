Ψάχνοντας για διαμάντια στην αχανή αγορά του Nasdaq

Oι διεθνείς αγορές​, ​και ιδίως ​η Wall Street ​στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παραμένουν στα υψηλά τους ​κ​αι παρά τα φαινόμενα αποκόμισης κερδών που ενισχύουν τις ανησυχίες για διόρθωση​, συνεχίζουν να κρατούν τα ιστορικά τους υψηλά. Οι προσδοκίες για επιπρόσθετη δημοσιονομική τόνωση είναι ένας από τους λόγους πίσω από τη σταθερή ανοδική πορεία των αποδόσεων. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ​ανακοινώσει λεπτομέρειες του οικονομικού του σχεδίου σήμερα, με τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για το 2021 την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εισχωρήσουμε στην αχανή αγορά του NASDAQ,​ ​ψάχνοντας είτε για τα ..διαμάντια της επόμενης ημέρας με χαμηλή κεφαλαιοποίηση και δραστηριότητες σε ελκυστικούς κλάδους, είτε εταιρείες με growth story, που ονειρεύονται να διαγράψουν την πορεία των κολοσσών της Wall Street.

Lazydays Holdings

Η Lazydays Holdings ( LAZY) λειτουργεί αντιπροσωπείες οχημάτων αναψυχής (RV) με το όνομα Lazydays στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέχει πωλήσεις RV, ανταλλακτικά, χρηματοδότηση RV και εγκαταστάσεις κατασκήνωσης RV.

Με βάση μια ερευνητική έκθεση της Russell Research τον Νοέμβριο / Δεκέμβριο του 2017, το Lazydays είναι η δεύτερη πιο γνωστή μάρκα αντιπροσωπείας RV στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από το 85% των πελατών Lazydays και πάνω από το 80% των υποψήφιων πελατών που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι το Lazydays συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της κατηγορίας στον κλάδο.

Το Camping World (CWH ) είναι ο μεγαλύτερος έμπορος με μερίδιο αγοράς περίπου 20%. Οι πωλήσεις του 2019, της LAZY, έφθασαν στα 644 εκατ. δολάρια και με την τιμή της μετοχής στα 18 δολάρια έχει μια κεφαλαιοποίηση 173 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με P/S = τιμή/πωλήσεις = 0,268

Σύμφωνα με σχετική έρευνα μετά το COVID 19, το 20% των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ταξίδια με RV. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη επιλογή, όπως αυτοκίνητο / σκηνή, κρουαζιέρα, ενοικίαση.

Στις 12 Οκτωβρίου 2020 η διοίκηση της Lazy ανέφερε πως το τρίτο τρίμηνο του 2020, τα προκαταρκτικά έσοδα είναι 216 εκατ. δολάρια (από 158,4 εκατ.στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο) με τα προκαταρκτικά καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 11 εκατομμύρια δολάρια.

Στο τρίτο τρίμηνο το προσαρμοσμένο EBITDA των 19 εκατ. δολαρίων καταρρίπτει το προηγούμενο τριμηνιαίο ρεκόρ των 14,9 εκατ. δολαρίων που είχε γίνει το προηγούμενο τρίμηνο. Η Εταιρεία έκλεισε το τρίμηνο με ταμειακό υπόλοιπο 82 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ LAZYDAYS HOLDINGS

Από τον Αύγουστο του 2020, η μετοχή στο ημερήσιο, κινείται σε πλαγιοανοδικό κανάλι Β1-Β2. Η ανοδική διάσπαση των 16,80 δολαρίων ώθησε τη μετοχή προς την άνω πλευρά του καναλιού με υψηλό στα 19,82 δολάρια. Όσο ο τίτλος βρίσκεται άνω των 16,80 δολαρίων η μετοχή θα «βλέπει» προς την ανοδική διαφυγή από το κανάλι που εφόσον επιτευχθεί θα ενισχύσει ιδιαίτερα την ανοδική δυναμική του με στόχο την περιοχή των 26-27 δολαρίων. Στο αρνητικό σενάριο καθοδική διάσπαση των 16,80 δολαρίων, θα φέρει τη μετοχή προς την κάτω πλευρά του καναλιού παράλληλα με την οποία κινείται ο απλός κινητός μέσος των 50 ημερών.

InMode

Η εταιρεία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Invasix Ltd και άλλαξε το όνομά της σε InMode Ltd. το Νοέμβριο του 2017. Η InMode Ltd (ΙNMD) ιδρύθηκε το 2008 και έχει την έδρα της στο Yokneam του Ισραήλ.

Πρόκειται για μια ιατρική εταιρεία ​αισθητικής ​η οποία αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται συσκευές που εκμεταλλεύονται τη νέα τεχνολογία βασισμένη σε ραδιοσυχνότητες (RF). Σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μη επεμβατικά ιατρικά αισθητικά προϊόντα που στοχεύουν σε μια σειρά διαδικασιών, όπως η μόνιμη μείωση των μαλλιών, η αναζωογόνηση του δέρματος του προσώπου, η μείωση των ρυτίδων, η θεραπεία της κυτταρίτιδας, η εμφάνιση και η υφή του δέρματος και οι επιφανειακές καλοήθεις αγγειακές και χρωματισμένες αλλοιώσεις. Η InMode Ltd. προσφέρει τα προϊόντα της απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Αυστραλία και την Ινδία, καθώς και έμμεσα μέσω διανομέων σε 46 χώρες

To 2019 η Inmode παρουσίασε συνολικά έσοδα ύψους 156,4 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 56,1% σε σύγκριση με το 2018, όπου οι πωλήσεις ήταν 100,162 εκατ. ευρώ και τριπλάσια σε σχέση με το 2017 όταν οι πωλήσεις έκλεισαν μόλις στα 53,456 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της ΙnMode ήταν ύψους 61,1 εκατ. Δολαρίων, αυξημένα κατά 173% σε σχέση με τα 22,371 εκατ. ευρώ του 2018.

H διοίκηση της InMode πιστεύει ότι η ζήτηση για αναμόρφωση σώματος και προσώπου θα αυξηθεί μετά το COVID-19, καθώς οι άνθρωποι θα θέλουν να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή και να αφήσουν πίσω το αίσθημα της καραντίνας.

Η σημερινή κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 1,8 δισ​.​ δολάρια ενώ η διοίκηση αναμένει για το 2021 έσοδα περί των 250-260 εκατ. δολαρίων.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΝΜΟDE

Από τον Ιούνιο του 2020 η μετοχή στο εβδομαδιαίο, έχει κινηθεί σε πλαγιοανοδικό κανάλι ΑΒ και αυτή την εβδομάδα, με εντυπωσιακό τρόπο φαίνεται να διαφεύγει ανοδικά ,διασπώντας ταυτόχρονα και την αντίσταση των 51 δολαρίων. Επιβεβαίωσης της διαφυγής θα στείλει τη μετοχή στην περιοχή των 64 δολαρίων, ενώ στο αρνητικό σενάριο, με καθοδική διάσπαση των 51 δολαρίων, η μετοχή θα κινηθεί προς την κάτω πλευρά του καναλιού , παράλληλα στην οποία κινείται και ο απλός κινητός μέσος των 50 εβδομάδων παρέχοντας ένα πλέγμα ισχυρών στηρίξεων.

ADMA Biologics

Η ADMA Biologics, Inc. (ADMA) είναι μια ολοκληρωμένη εμπορική βιοφαρμακευτική εταιρεία αφιερωμένη στην κατασκευή, εμπορία και ανάπτυξη ειδικών βιολογικών παραγώγων που προέρχονται από πλάσμα για τη θεραπεία ασθενών με ανοσοανεπάρκεια που κινδυνεύουν από λοίμωξη και από άλλες επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες.

Η ADMA κατασκευάζει και εμπορεύεται 3 προϊόντα IG εγκεκριμένα από την FDA στις ΗΠΑ:

-BIVIGAM® που κυκλοφόρησε το 2019

-ASCENIV ™ με τις πρώτες εμπορικές πωλήσεις το 2019

-NABI-HB® στην αγορά των ΗΠΑ από το 1999

Η διοίκηση εκτιμά πως τα πιθανά μέγιστα έσοδα όλων των προϊόντων IG της ADMA και της διαδικασίας παραγωγής θα είναι περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως καθώς θα αυξάνεται η παραγωγή τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Η μέση ανάπτυξη της εταιρείας για τα επόμενα 4 χρόνια προβλέπεται ότι θα είναι 65% .ενώ η οδηγία της διοίκησης αναφέρεται σε πωλήσεις περισσότερες από 200 εκατομμύρια το 2024 και εμφάνιση κερδών 36 εκατ. δολαρίων από ζημιές που καταγράφει σήμερα.

Σημερινή κεφαλαιοποίηση στα 194 εκατ. δολάρια.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΑDMA ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Ένα τεράστιο καθοδικό τρίγωνο έχει σχηματίσει με την πτωτική της πορεία η μετοχή, η οποία έχει πολύ σημαντική στήριξη στο επίπεδο των 2,05 δολαρίων και πρώτος στόχος είναι η υπέρβαση των 2,56 δολαρίων. Καθοριστική θα είναι για την πορεία της μετοχής η ανοδική διαφυγή από την περιοριστική κατερχόμενη GA , κίνηση που εφόσον επιτευχθεί θα δώσει τα 3,71 δολάρια και κατόπιν τα 5,50 δολάρια. Πιθανό σενάριο και η οριζόντια κίνηση συσσώρευσης μεταξύ των 2,05-2,54 πριν την ανοδική κίνηση.

AΥRO

H ΑΥRO δραστηριοποιείται σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) που πολύ λίγοι επενδυτές γνωρίζουν σήμερα. Στοχεύει στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων χαμηλής ταχύτητας (LSEV) που εκτιμάται ότι, μέχρι το 2026, οι πωλήσεις σε αυτή την αγορά θα ξεπεράσουν, ετησίως, τα 23,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ηλεκτρικά οχήματα χαμηλής ταχύτητας παρέχουν μια πολύ απαραίτητη λύση για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, πανεπιστημιουπόλεις, αγροτικές περιοχές, ακόμη και σε κρατικές και δημοτικές διοικήσεις που αναζητούν απεγνωσμένα βιώσιμες, προσιτές και αποτελεσματικές λύσεις μεταφοράς.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, πάνω από το 20% όλων των οχημάτων παγκοσμίως θα είναι πιθανώς ηλεκτρικά οχήματα, Σε βάθος χρόνου όλα τα αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά.

Ένας κλάδος της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) που θα σημειώσει υπερ-ανάπτυξη είναι τα ηλεκτρικά οχήματα χαμηλής ταχύτητας ή LSEV. Αυτά είναι τρίκυκλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα γκολφ, ηλεκτρονικά σκούτερ, ηλεκτρικά EV πανεπιστημίου.

Η Ayro (AYRO) στα 7.1 δολάρια έχει κεφαλαιοποίηση 195 εκατ. δολάρια, με άμεσους ανταγωνιστές την Arcimoto (FUV) με κεφαλαιοποίηση 621,34 εκατ. δολάρια και την Electrameccanica (SOLO) στα 724 εκατ. δολάρια.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥRO

H μετοχή μετά τη διόρθωση από τα υψηλά του Δεκεμβρίου, κινείται εντός της ζώνης 5,85-7,52 δολαρίων και ενδεχόμενη ανοδική διάτρηση της άνω πλευράς , θα δώσει ιδιαίτερη δυναμική προς τα υψηλά των 20,60 δολαρίων. Η γραμμή τάσης RD ορίζει την ανοδική πορεία της μετοχής και παρέχει σημαντική στήριξη, όπως και τα 5,85 δολάρια σε ενδεχόμενο πτωτικής κίνησης.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.