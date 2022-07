Ουκρανία: Πώς τα crypto μετατρέπονται σε drones και kit πρώτων βοηθειών

Shutterstock

Εν μέσω πολέμου και ζοφερών προοπτικών για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, ουκρανική start-up κρυπτονομισμάτων, η Everstake, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει τους υπαλλήλους της. Σύμφωνα με τον Σεργκέι Βάσιλτσακ, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, η εταιρεία που παρέχει αποκεντρωμένες υπηρεσίες staking σε κρυπτονομίσματα, είχε προετοιμαστεί καλά για την κατάρρευση της αγοράς. Η εκτίμηση κινδύνων και η κατάρτιση σχεδίων για την αντιμετώπισή τους είναι σημαντικό κομμάτι στην επιχειρηματικότητα και ο Βάσιλτσακ αποδείχθηκε πολύ καλός σε αυτό.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι καλό παράδειγμα. Πριν ξεσπάσει, ήταν ένας μαύρος κύκνος, δηλαδή μια πολύ απίθανη εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες. Αλλά επειδή ο πόλεμος μπορεί να κάνει την επιχείρησή σου αλλά και εσένα τον ίδιο ένα σωρό από στάχτη, αποφάσισα να προετοιμαστώ γι’ αυτό και δυστυχώς, είχα δίκιο», ανέφερε ο ίδιος σε μια σειρά από tweets.

A few months ago someone donated #CryptoPunk #5364 for @_AidForUkraine. And now we sold it for 90 ETH/ over $100K. Just wanted to thank crypto community for such generous donations. With your help we are able to support our defenders. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 21, 2022

1/8 I’m very sorry to hear that lots of our fellow crypto companies are forced to lay people off or at least freeze their hiring as long as bears reign supreme on the market. Despite that, @everstake_pool is not laying anyone off. And there’s a good reason for that. — Sergey | Everstake 🇺🇦 (@sergattic) June 15, 2022

Τα κρυπτονομίσματα πάντως, παρά την bear market φάση που διανύουν, στηρίζουν την Ουκρανία όχι μόνο δίνοντας φιλί ζωής στην όποια επιχειρηματικότητα συνεχίζει να υπάρχει στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Ψηφιακής Μετάβασης, Μιχαΐλο Φεντόροφ και τον υφυπουργό του, Αλεξάντερ Μπορνιάκοφ, στα τέλη Ιουνίου, οι ουκρανικές αρχές είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν πάνω από 100.000 δολάρια από την πώληση του NFT Cryptopunk, ένα μοναδικό ψηφιακό συλλεκτικό που αγοράστηκε από άγνωστο επενδυτή έναντι 90 ΕΤΗ.

Breaking news on crypto donations: #CryptoPunk #5364 has been sold for 90 ETH. It's over $100K. Few months ago this NFT was donated for @_AidForUkraine fund. Crypto community continues to support Ukraine. — Alex Bornyakov (@abornyakov) June 20, 2022

Η κυβέρνηση του Κιέβου και μια σειρά από εθελοντικές οργανώσεις σχεδόν από την αρχή του πολέμου βασίζονται σε δωρεές crypto, συμπεριλαμβανομένων και των NFΤ, με τα έσοδα, που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια να χρηματοδοτούν την άμυνα τους αλλά και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Ακόμα και με τιμή σε πτώση, τα κρυπτονομίσματα έχουν μια μοναδική ιδιότητα που είναι ανεκτίμητη ειδικά σε συνθήκες πολέμου: Δεν έχουν σύνορα! «Το γεγονός ότι δεν μπορούν να παγώσουν αλλά ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ταυτότητα είναι πολύ σημαντικό και γι’ αυτό το bitcoin αποτελεί ένα τόσο σημαντικό ανθρωπιστικό εργαλείο», σχολιάζει στο Forbes, o Άλεξ Γκλαντστέιν, επικεφαλής στρατηγικής στο Human Rights Foundation.

Drones, αλεξίσφαιρα γιλέκα, είδη πρώτων βοηθειών

Όπως αναφέρει το σάιτ CoinDesk, επικαλούμενο την εταιρεία analytics, Crystal Blockchain, μέχρι τα μέσα Μαΐου, πάνω από 135 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα είχαν φτάσει σε ουκρανικά ταμεία. Το ποσό μπορεί να φαντάζει μικρό σε σύγκριση με τα 579 εκατομμύρια δολάρια, βοήθεια που συγκεντρώθηκαν σε παραστατικό χρήμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ωστόσο η στήριξη της κοινότητας του crypto δείχνει να παραμένει ισχυρή. Και βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τους εθελοντές να προμηθεύονται τα απαραίτητα για να βοηθούν τους συμπολίτες τους που έχουν χάσει τα πάντα.

«Περισσότεροι από τους μισούς εμπόρους συμφωνούν να δέχονται κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο Άλεξ Μπορνιάκοφ αναπληρωτής υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού της Ουκρανίας. Το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ξεκίνησε ένα ταμείο που ονομάζεται Βοήθεια για την Ουκρανία, το οποίο συγκεντρώνει κεφάλαια για «μη θανατηφόρα» βοήθεια για τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Μπορνιάκοφ υπογράμμισε ότι το ίδιο το υπουργείο ούτε δέχεται δωρεές στα ταμεία του, ούτε τις ξοδεύει. Αντίθετα, βοηθά τους εθελοντές να χρηματοδοτήσουν με αυτές τις αγορές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθελοντές γνωρίζουν ήδη τι και από ποιον να αγοράσουν, αλλά χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση για να πληρώσουν τον λογαριασμό. Και το θησαυροφυλάκιο κρυπτονομισμάτων διατηρείται από το ουκρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kuna.

Από την αρχή του πολέμου, η βοήθεια για την Ουκρανία έχει συγκεντρώσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια σε crypto, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα.

Οι περισσότερες από τις δωρεές ήταν μεγάλες από μεγάλους δωρητές, οι περισσότεροι από τους οποίους Ουκρανοί και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με την Ουκρανία από όλο τον κόσμο, είπε ο Μπορνιάκοφ.

Διευκρινίζει ότι είναι αδύνατο να αγοράσεις όπλα με κρυπτονομίσματα επειδή τέτοιες συμφωνίες γίνονται με ειδικούς, αυστηρότερους όρους. Ωστόσο, η Aid for Ukraine αγόρασε με επιτυχία drones, αλεξίσφαιρα γιλέκα και ιατρικές προμήθειες. «Κανείς δεν αρνήθηκε να λάβει κρυπτονομίσματα ως πληρωμή. Είναι πολύ φυσιολογικό στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη τώρα», εξηγεί.

Όταν τα NFTs σώζουν τα βομβαρδισμένα μουσεία

Το σύμπαν των άυλων νομισμάτων και των NFTs φιλοδοξεί επίσης να καταπολεμήσει το φαινόμενο «της κόπωσης συμπόνοιας», όπως το αποκαλούν οι Forbes και περιγράφει το όλο και λιγότερο θερμό ενδιαφέρον του Τύπου και κατ’ επέκταση του κόσμου για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Η Όλιβ Άλεν, ακτιβίστρια που είναι καλλιτέχνις NFTs από το 2018, διαπίστωσε ότι αυτά ήταν ένα εξαιρετικά καλό εργαλείο συγκέντρωσης χρημάτων για ανθρωπιστικούς λόγους στην αρχή του πολέμου. Τώρα θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Μπρίτανι Κάιζερ, πρώην εργαζόμενη της διαβόητης Cambridge Analytica για να δημιουργήσουν NFTs από τα ψηφιοποιημένα εκθέματα σε μουσεία της Ουκρανίας που έχουν καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διάσωση της μέσω του πρότζεκτ HeritageHub, σκέφτηκαν ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη συγκέντρωση πόρων μέσω των NFTs και να κρατήσει ζωηρό το ενδιαφέρον της δυτικής κοινωνίας για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.