Οριακές διακυμάνσεις στη Wall Street εν αναμονή των εξελίξεων στο εμπόριο

Με οριακές διακυμάνσεις των κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στην Wall Street, με τους επενδυτές να εμφανίζονται μουδιασμένοι, εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων αναφορικά με την επίτευξη συμφωνίας για το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την οριστικοποίηση της «πρώτης φάσης» της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τερματισμό του εμπορικού πολέμου, ενώ μέσω twitter δήλωσε ότι προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα τις συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση», αντί να αναμένει την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του 2020.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν στάθηκαν αρκετά ώστε να καλλιεργηθεί κλίμα αισιοδοξίας μεταξύ των επενδυτών, καθώς μόλις χθες τα διφορούμενα και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες, ενέτειναν ακόμα περισσότερο το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,01% και διαμορφώθηκε στις 28.135,51 μονάδες.

Ακόμα ένα ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο διευρυμένος δείκτης S&P 500, ο οποίος μετά το ρεκόρ της Πέμπτης, έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,01% στις 3.168,80 μονάδες.

Τέλος, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq διαμορφώθηκε στις 8.734,88 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,20%.

Στο μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα επιβάλλει τη νέα σειρά δασμών που η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει για κινεζικά εξαγώγιμα προϊόντα και η οποία θα ετίθετο σε ισχύ από την επόμενη Κυριακή. Μέσω twitter, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος θα άφηνε μόνο ένα 25% των δασμών σε κινεζικά προϊόντα αξίας 250 δισ. δολαρίων, ενώ θα περιόριζε στο 7,5% τους υφιστάμενους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας 120 δισ. δολαρίων.

Στο ίδιο tweet ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει πως βάσει της νέας συμφωνίας, η Κίνα θα προχωρήσει σε «μαζικές αγορές αγροτικών προϊόντων, ενέργειας και κατασκευαστικών αγαθών».

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!