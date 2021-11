Ο Παλαιολόγος του Θεόφιλου άλωσε το Παρίσι

Έργο του Θεόφιλου

Για πρώτη φορά από τις αρχές του 2019, οι Έλληνες συλλέκτες κυνήγησαν ακριβά έργα υψηλής ποιότητας με μια επιμονή που θύμισε εποχές πριν την πανδημία. Επιπλέον, σπάνια οι οίκοι δημοπρασιών πωλούν κάθε διαθέσιμο έργο. Και τους δύο στόχους πέτυχε χθες, σε αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό, ο οίκος Bonhams στο παρισινό Greek Sale. Συγκεκριμένα, κατά την τετράωρη δημοπρασία, πουλήθηκε το 80% των έργων (by lot) και 90% ( by value) με τζίρο 4.200.000 ευρώ. Ένα ποσοστό που σκόρπισε χαμόγελα στους ανθρώπους του οίκου, καθώς είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη πώληση.

Μπορεί η Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου του Κωνσταντίνου Παρθένη να ήταν το πιο ακριβοπληρωμένο έργο της δημοπρασίας, με 644.313 ευρώ (με τους φόρους), αλλά δεν ξεπέρασε το estimate. Αντιθέτως, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του Θεόφιλου εκτιμήθηκε για 120.000 – 180.000 και βρήκε αγοραστή στις 350.000 ευρώ πολύ πάνω από την υψηλή εκτίμηση. Περίφημα πήγε και το έργο του Νίκου Εγγονόπουλου Scholiastes d'un texte futur / Composition a la lampe που έγινε το τρίτο ακριβότερο της δημοπρασίας έναντι περίπου 275 χιλιάδων ευρώ – σχεδόν 90 χιλιάδες πάνω από την ανώτερη τιμή του εκτιμητή. Τα τελευταία χρόνια ο Εγγονόπουλος βρίσκεται σταθερά στη λίστα των πιο ακριβών έργων στις δημοπρασίες, ενώ και τα μικρότερα σε φόρμα έργα του πετυχαίνουν υψηλές πωλήσεις.

Οι τιμές των έργων βρέθηκαν κοντά στο ανώτερο ποσό της εκτίμησης και σε αρκετές περιπτώσεις το ξεπέρασαν. Το έναυσμα έδωσε ο πρώτος λαχνός από τον Βολανάκη που ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ με αρχική τιμή τις 10.000 ευρώ. Ράλι προσφορών σημείωσαν η «Φαντασίωση» του Θεόδωρου Ράλλη, αλλά και το έργο του Ελληνοαμερικανού ζωγράφου Νάσου Δάφνη που πουλήθηκαν στην ίδια τιμή (32.812 ευρώ). Αντίστοιχα, υψηλές πτήσεις κατέγραψαν οι «συνήθεις ύποπτοι» Γκίκας και Μόραλης.

Από τη συνολική εικόνα των λαχνών, τρία είναι τα ονόματα που εγγυούνται σταθερά την επενδυτική αξία της ελληνικής τέχνης, χωρίς άνισα αποτελέσματα. Ο Αλέκος Φασιανός δείχνεται πρωταθλητής, καθώς από τα δέκα διαθέσιμα έργα προσέλκυσε εννέα αγοραστές με θαυμαστά αποτελέσματα. Απόλυτη επιτυχία είχε ο Γαΐτης καθώς αγοράστηκαν και τα έξι προσφερόμενα έργα, ενώ τα πέντε γλυπτά του Τάκι έγιναν κυριολεκτικά ανάρπαστα, καταγράφοντας τιμές από 19.000 έως 47.000 ευρώ.

Γεγονός είναι ότι το Greek Sale του Bonahms έβγαλε στο σφυρί εκλεκτούς πίνακες σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η ομάδα της Art Expertise είχε φροντίσει να συγκεντρώσει καλά έργα με γερές υπογραφές, κλείνοντας επιτυχημένα μια δύσκολη χρονιά που σφραγίστηκε από την πανδημία.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοπρασία εδώ.