Η πορεία του S&P 500 και οι Πρόεδροι των ΗΠΑ

Η θητεία του Προέδρου Trump, έκλεισε με τον S&P500, να έχει καταγράψει μια άνοδο της τάξης του +67,8% κατά τη διάρκεια της περασμένης τετραετίας. Ο S&P 500 είχε κινηθεί ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, καταγράφοντας μάλιστα απόδοση άνω του +50%, λίγο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Ακολούθησε το έντονο αλλά βραχύβιο «κραχ», που οδήγησε τον S&P 500, στις 23 Μαρτίου 2002 στο -1,5% από τις τιμές που είχε καταγράψει, κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του Προέδρου Trump στον Λευκό Οίκο. Διαγράφοντας έτσι, «εν ριπή οφθαλμού» την εντυπωσιακή πορεία από τον Ιανουάριο του 2017.

Το «κραχ» του covid-19 ακολουθήθηκε βέβαια από το μεγαλειώδες ριμπάουντ της τάξεως του +70%, για να καταγραφεί η τετραετία του Προέδρου Trump, στην σύγχρονη Αμερικανική ιστορία ως η τρίτη πιο επιτυχημένη χρηματιστηριακά, με απόδοση της τάξης του +67,8%.

Στη λίστα της επιτυχίας της πρώτης Προεδρικής θητείας, πρώτη έρχεται η θητεία του Προέδρου Clinton με +78,4%, δεύτερη η θητεία του Προέδρου Obama με +74,8%, τρίτη η θητεία του Προέδρου Trump με +67,8%, τέταρτη η θητεία του Προέδρου Bush του πρεσβύτερου με +51,7%, πέμπτη η θητεία του προέδρου Carter με +29,4%, έκτη η θητεία του Προέδρου Reagan με +27,5%, έβδομη η θητεία του Προέδρου Nixon με +16,4% και τελευταία η θητεία του Προέδρου Bush του νεότερου με -11,8%.

Οι επιδόσεις της Προεδρίας Biden στα χρηματιστήρια, θα εξαρτηθούν κατά βάση από τις πολιτικές που θα ακολουθήσει. Βέβαια, η θητεία του ξεκινάει με «φουσκωμένες» αγορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι θα οδηγηθεί σε αρνητικές επιδόσεις σε βάθος τετραετίας.

Η νέα Υπουργός Οικονομικών (Treasury Secretary) και πρώην Πρόεδρος της Fed Janet Yellen's, κατά τη ακροαματική διαδικασία για τη έγκριση της από τη Γερουσία, έδωσε μια πρώτη εικόνα για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι αγορές από τον Λευκό Οίκο. Η Yellen υποσχέθηκε στις αγορές προς το παρόν, τα ίδια που βίωσαν επί Προεδρίας Trump.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επενδυτές και οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες θα συνεχίσουν να έχουν ως συμπαραστάτες τα χαμηλότατα επιτόκια, τη χαμηλή φορολογία, αλλά και τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες λόγω της πανδημίας από τον covid-19.

Άλλωστε μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell, διαβεβαίωσε τις αγορές «ότι δεν σκέπτεται, ότι μπορεί να σκεφτεί, ότι μπορεί να σκεφτεί» (isn't even thinking about thinking about thinking) να αυξήσει τα επιτόκια. Όλα αυτά συγκροτούν ένα περιβάλλον, θετικής προσέγγισης για τις χρηματιστηριακές επενδύσεις.

Παράλληλα η Υπουργός Yellen δήλωσε, ότι η νέα κυβέρνηση σκοπεύει να προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες από τη υγειονομική και οικονομική κρίση, παρέχοντας στέγη και τροφή σε όσους υποφέρουν.

Η αύξηση του αμερικανικού χρέους, τα χαμηλά επιτόκια, η αύξηση της ποσότητας του χρήματος στην οικονομία, θα συνεχίσει να επιτρέπει στις μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα, να μην καταρρεύσουν. Διότι δεν βασίζονται στην αποδοτικότητα τους και στην κερδοφορία τους, αλλά στις πάσης φύσεως «ενισχύσεις». Και αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί και με την κυβέρνηση των Δημοκρατικών.

Οι φόβοι για ενδεχόμενη έκρηξη του πληθωρισμού, για τις στρεβλώσεις των αποτιμήσεων στα χρηματιστήρια και για την αναποτελεσματική λειτουργία των αγορών, εξακολουθούν να μην αποτελούν μέρος του πολιτικού διαλόγου και της ημερήσιας διάταξης.

Η προεδρία Biden, σύμφωνα με το αφήγημα των Δημοκρατικών, ξεκινάει κάτω από τις ιδανικότερες οικονομικές συνθήκες για τις αγορές, που δεν φαίνεται πως θα μεταβληθούν στο ορατό μέλλον. Ο δρόμος μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2025, είναι όμως μακρύς.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.