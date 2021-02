Έλον Μασκ: Καλύτερο το bitcoin από τα μετρητά

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ δήλωσε ότι η κατοχή του bitcoin είναι προτιμότερη από την κατοχή συμβατικών μετρητών, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι πρόκειται για καλύτερο περιουσιακό στοιχείο.

«Όταν τα μετρητά έχουν αρνητικό επιτόκιο, μόνο ένας ανόητος δε θα κοιτάξει αλλού», δήλωσε ο Μασκ. «Το Bitcoin έχει σχεδόν την ίδια αξία με τα μετρητά. Η λέξη κλειδί είναι σχεδόν», σε tweet του, απαντώντας στον CEO της Binance Holdings, Τσανπένγκ Zάο.

"I'm surprised that Elon's so gung-ho on Doge coin," says Changpeng Zhao, CEO of Binance, world’s largest #cryptocurrency exchange by volume, which launched futures for $DOGE . But he notes that @elonmusk 's Tesla bet $1.5 billion on #Bitcoin , not Dogecoin https://t.co/POz36hPpC9 pic.twitter.com/oxjI9U0SQa

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don?t even own any publicly traded stock besides Tesla.



However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn?t look elsewhere.



Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.