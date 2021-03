«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», το συλλεκτικό μαντήλι της Hermès αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση

Με χρώμα ανοιξιάτικο και γράμμα ελληνικό, είναι ποτισμένο το νέο φουλάρι του διεθνούς οίκου Hermès. Η ιστορική γαλλική εταιρία που χρονολογείται από το 1836, τιμάει τα διακόσια χρόνια από την εθνεγερσία του 1821 και μεταφέρει τη λέξη «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» σε όλο τον κόσμο από το ηλεκτρονικό της πωλητήριο κι από ένα διεθνές δίκτυο που αριθμεί 250 καταστήματα.

«Η ιστορία της Ελλάδας είναι παγκόσµια και ως Ευρωπαίοι, το πεπρωµένο µας συνδέεται µε το πεπρωµένο της Ελλάδας», λέει ο διευθυντής της Hermès Pierre-Αlexis Dumas, υπογραµµίζοντας την επιθυµία του οίκου να αφηγηθεί ευφάνταστα την αναγέννηση του νέου Ελληνισμού. «Βλέπω το µαντίλι σαν βιβλίο, σαν ντοκιµαντέρ, σαν µια ιστορία τυπωµένη σε µετάξι», συμπληρώνει και βρίσκει στο πρόσωπο του Ηλία Καφούρου τον ιδανικό καλλιτέχνη για να την ενσαρκώσει.

Η ιστορία των δύο πηγαίνει πίσω, όταν ο εικαστικός (γ. 1978) έζησε δύο χρόνια στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του ιδρύματος Fulbright. Εκεί, τον ανακάλυψε το αφεντικό του γαλλικού οίκου, που συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας Dumas, με ελληνικές ρίζες. Πριν από πέντε χρόνια γεννήθηκε το πρώτο δείγμα αυτής της συνεργασίας, πάλι ένα μεταξωτό μαντίλι (με τίτλο And the winner is?) που απηχεί τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία του Καφούρου. Το μετάξι είναι ένας «καμβάς» που του ταιριάζει, καθώς ο εικαστικός έχει ταξιδέψει στην Ινδία κι έχει επηρεαστεί από τα βουδιστικά θάνγκας και μαντάλας (ζωγραφισμένα ή κεντημένα πανό θρησκευτικού χαρακτήρα), μεταφερμένα βέβαια στη δυτική του παιδεία.

Έτσι και ο νέος καρπός της Ελευθερίας, που παραπέµπει σε σηµαία, τοποθετεί τα γράµµατα της λέξης µέσα σε χαρακτηριστικά τοπία από τρεις κύριες περιοχές της χώρας: την Hπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Σπίτια σκαρφαλωµένα σε βουνοπλαγιές, καµπαναριά, αρχαία περιστύλια, γέφυρες και ευωδιαστές βεράντες που φωλιάζουν µέσα σε καταπράσινα τοπία.

Στο κέντρο, το γράµµα «θήτα» δεσπόζει πάνω από µια λίµνη και παίρνει τη µορφή ενός γαλάζιου µατιού, το οποίο κατά την ελληνική παράδοση αποτρέπει την κακή τύχη. Εδώ, βλέπει ο ζωγράφος και την αισιόδοξη φύση του Έλληνα να έχει σταθερά το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον. Ο καλλιτέχνης εξηγεί ακόμη ότι ο σχεδιασµός λειτουργεί ως αναστοχασµός γύρω από την έννοια της ελευθερίας, την οποία συχνά θεωρούµε δεδοµένη, καθώς και την πραγµατική ουσία της ανεξαρτησίας στο σηµερινό κόσµο.

Η συμμετοχή του Καφούρου στους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες της Hermès, τον εντάσσει σε μία ξεχωριστή παράδοση. Από το 1937 που δηµιουργήθηκε το µεταξωτό µαντίλι της Hermès, η δηµιουργία και η εξαιρετική ποιότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας των συλλογών της από µετάξι. Η Hermès εμπλουτίζει αυτή την παράδοση µε εικαστικούς που επινοούν εικονογραφήσεις και τις ερµηνεύουν µε ευφάνταστη γλώσσα.

Και η τιμή του μαντιλιού; Διατίθεται στα 385 ευρώ, ένα ποσό που δεν ανήκει στην «ακριβή» κατηγορία των πολυτελών ειδών της εταιρίας. Σημειώστε δε ότι µέρος των εσόδων από κάθε πώληση θα προσφερθεί στο Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος της Αθήνας «Η Σωτηρία». Σε μια εποχή που το εθνικό σύστημα υγείας βρίσκεται στα όριά του, είναι μια κίνηση με ουσία και χαρακτήρα υψηλής ευεργεσίας.

Οι συλλέκτες λάβετε υπόψη σας και τούτο: στη δημοπρασία του οίκου «Βέργος» τον Δεκέμβριο, πάλι ένα ιστορικό φουλάρι της Hermès με έμπνευση από την επανάσταση του 1821, προσφέρθηκε με εκτιμώμενη τιμή 300 έως 400 ευρώ. Ο πλειοδότης το πήρε σχεδόν, για 3.000 ευρώ.

Το μαντίλι θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση και θα είναι διαθέσιμο στο κατάστημα της Hermès στην Αθήνα από τις 26 Μαρτίου 2021.

