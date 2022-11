Η Space Hellas έλαβε από τη Cisco τρεις τιμητικές διακρίσεις στο παγκόσμιο Cisco Partner Summit που διεξήχθη 1 – 3 Νοεμβρίου, στο Λας Βέγκας. Τα βραβεία “Cisco Partner of the Year” Greece, “Software Partner of the Year” & “Customer Experience Partner of the Year” ΕΜΕΑ South Theatre, απονεμήθηκαν στη Space Hellas για τα αποτελέσματα που κατάφερε τη χρονιά που πέρασε.