Οι τεχνολογικοί «κολοσσοί» της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων της Ant Group που υποστηρίζεται από την Alibaba και του ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com, αναστέλλουν τα σχέδιά τους για την έκδοση stablecoins στο Χονγκ Κονγκ, μετά την έκφραση ανησυχιών από την κυβέρνηση σχετικά με την άνοδο των νομισμάτων που ελέγχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times το Σάββατο.

Οι εταιρείες ανέστειλαν τις φιλοδοξίες τους για τα stablecoins μετά από οδηγίες των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας και της Διοίκησης Κυβερνοχώρου της Κίνας, να μην προχωρήσουν με τα σχέδια, ανέφερε η FT, επικαλούμενη άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το νομοθετικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ψήφισε τον Μάιο ένα νομοσχέδιο για τα stablecoins που καθιέρωσε ένα καθεστώς αδειοδότησης για τους εκδότες stablecoins που αναφέρονται σε νομίσματα fiat στο Χονγκ Κονγκ, παρέχοντας ρυθμιστική σαφήνεια για τους μελλοντικούς συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, κάθε πρόσωπο που εκδίδει stablecoins στο Χονγκ Κονγκ - ή εκδίδει stablecoins που υποστηρίζονται από δολάρια Χονγκ Κονγκ, είτε εντός είτε εκτός της πόλης - πρέπει να λάβει άδεια από την Αρχή Νομισματικών Υποθέσεων του Χονγκ Κονγκ.

Η Ant Group είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι θα συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα stablecoin, ενώ η JD.com είχε επίσης δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την FT.

Σύμφωνα με το FT, αξιωματούχοι της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας συμβούλευσαν να μην συμμετάσχουν στην αρχική κυκλοφορία των stablecoins, λόγω ανησυχιών σχετικά με το να επιτραπεί σε τεχνολογικές εταιρείες και χρηματιστηριακές εταιρείες να εκδίδουν οποιοδήποτε είδος νομίσματος.

Τα stablecoins, ένα είδος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερή αξία, συνήθως συνδεδεμένη με ένα νόμισμα όπως το δολάριο ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται συνήθως από τους traders των crypto για τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ token.