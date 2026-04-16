Κρυπτονομίσματα

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken προχωρά τον σχεδιασμό του με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο συν-διευθύνοντας σύμβουλος, Αρζουν Σέθι, μιλώντας από εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC.

Ξεχωριστά, η Deutsche Börse ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει μερίδιο 1,5% (πλήρως απομειωμένο) στη μητρική εταιρεία της Kraken, την Payward, μέσω δευτερογενούς συναλλαγής ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά υπάρχουσες μετοχές.

Η συμφωνία υποδηλώνει αποτίμηση 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Kraken, σύμφωνα με το CoinDesk. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, ανέφερε το Quartz.

Σηματοδοτεί σημαντική πτώση από το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέθηκε με τον γύρο χρηματοδότησης ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων της Kraken τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το CNBC.

Η Kraken δήλωσε τον Νοέμβριο ότι είχε υποβάλει εμπιστευτικά ένα προσχέδιο δήλωσης εγγραφήςστην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Την εποχή εκείνη, η εταιρεία ανέφερε ότι ο αριθμός των μετοχών και το εύρος τιμών δεν είχαν ακόμη καθοριστεί, και ότι η προσφορά θα πραγματοποιούνταν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης από την SEC, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων.

Σύμφωνα με το CNBC, η προσπάθεια εισαγωγής στο χρηματιστήριο σταμάτησε μετά την πτώση του bitcoin κατά περίπου 40% κάτω από το υψηλό που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο, επιδεινώνοντας τις συνθήκες που απαιτούνταν για να προχωρήσει η διαδικασία. Το κρυπτονόμισμα έχει ανακάμψει από τότε, αγγίζοντας τα 76.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο και σημειώνοντας κέρδη περίπου 9% κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Η Kraken, που ιδρύθηκε το 2011, προσφέρει συναλλαγές σε περισσότερα από 450 ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετοχές και ETF εισηγμένα στις ΗΠΑ, ανέφερε η εταιρεία.