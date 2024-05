Την ταχύτερη ληστεία στον κόσμο έκαναν δύο αδέρφια, 24 και 28 χρονών, που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενοι για απάτη και υπεξαίρεση ύφους περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, σε μόλις 12 δευτερόλεπτα.

Πώς; «Έσπασαν» για πρώτη φορά την τεχνολογία blockchain, στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του Ethereum, ώστε να αποσπάσουν, στο «άψε-σβήσε», το ποσό σε κρυπτονομίσματα.

Τώρα αντιμετωπίζουν κατ’ ελάχιστο 20 χρόνια φυλάκιση.

