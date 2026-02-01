Το bitcoin «βυθίζεται» κάτω από τα 80.000 δολάρια

Απότομη πτώση σημείωσε το Bitcoin, το Σάββατο, υποχωρώντας κάτω από τα 80.000 δολάρια και αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης υποχώρησης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω χαμηλής ρευστότητας και περιορισμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος, επιδεινώνοντας μια διόρθωση που έχει διαγράψει πάνω από το 30% της αξίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το Bitcoin σημείωσε «βουτιά» έως και 7,1%, στα 78.159,41 δολάρια, γύρω στο μεσημέρι (ώρα Νέας Υόρκης) το Σάββατο, ενώ άλλα tokens κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, έχασε πάνω από 10%, ενώ το Solana σημείωσε πτώση άνω του 11%.

Συνολικά, αφαιρέθηκαν περίπου 111 δισ. δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko. Περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε θέσεις short και long ρευστοποιήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον παρατηρητή της αγοράς Coinglass - με το μεγαλύτερο μέρος να λαμβάνει χώρα τις τελευταίες τέσσερις ώρες, κυρίως γύρω από το Bitcoin και το Ethereum.

Η υποχώρηση - που παραπέμπει στα επίπεδα που καταγράφηκαν μετά τις επιπτώσεις της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» - προστίθεται σε εβδομάδες μακροοικονομικής απογοήτευσης για το Bitcoin, το οποίο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε μια σειρά εξελίξεων της αγοράς που στο παρελθόν θα στήριζαν το περιουσιακό στοιχείο. Το δολάριο αποδυναμώθηκε αρκετά τον Ιανουάριο, καθώς οι επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στους κινδύνους πολιτικής που απορρέουν από τη διοίκηση Τραμπ, ωστόσο η κίνηση αυτή δεν κατάφερε να βελτιώσει το κλίμα στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Παρομοίως, το Bitcoin δεν παρουσίασε καμία ουσιαστική αντίδραση κατά τη διάρκεια του ράλι του χρυσού σε ιστορικά υψηλά - ούτε προσέλκυσε εισροές μετά την απότομη αναστροφή της πορείας του χρυσού και του ασημιού την Παρασκευή. Η καθυστέρηση στην εφαρμογή νέων κανονισμών για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ έχει επίσης υπονομεύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος έχει αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Bitcoin στα ευρύτερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Κάποτε προβαλλόταν τόσο ως επένδυση δυναμικής (momentum play) όσο και ως αντιστάθμισμα έναντι της νομισματικής υποτίμησης, όμως πλέον το token δυσκολεύεται να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις δύο αυτές λειτουργίες. Οι εκροές από τα spot ETF συνεχίζονται, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν πυροδοτήσει ζήτηση, ενώ οι παραδοσιακές ροές προς «ασφαλή καταφύγια» παραμένουν συγκεντρωμένες στα πολύτιμα μέταλλα και στα μετρητά.