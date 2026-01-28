Ο Σεπτέμβρης κρίνει τις επόμενες εκλογές

Η διατήρηση της δημοσκοπικής επιρροής της κυβέρνησης σε επίπεδα κοντά στο αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών, πέριξ του 28%–30%, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, ενδεχομένως εμπεριέχει και την απάντηση για το πιθανό αδιέξοδο των επόμενων εκλογών σε ενάμισι χρόνο.

Η πτώση άνω των 10 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό διακύβευμα των ευρωεκλογών. Ακόμη και αν η πτώση έφτανε τις 30 μονάδες, το ρίσκο για τους Έλληνες ψηφοφόρους θα ήταν μηδαμινό.

Η χώρα, την επομένη των εκλογών, θα είχε κυβέρνηση, το ΑΕΠ θα συνέχιζε να αυξάνεται συμπαρασύροντας μισθούς και συντάξεις, ενώ το χρέος θα συνέχιζε να μειώνεται, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος χρήματος και επενδύσεις.

Με την ίδια χαλαρότητα φαίνεται πως αντιμετώπισαν οι ψηφοφόροι την κατάσταση και μετά τις ευρωεκλογές, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν. Παρ’ όλα αυτά, η ΝΔ διατήρησε την επιρροή της.

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ερευνών ήταν ότι πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο όπου, στον ορίζοντα όσων απαντούσαν, δεν υπήρχε το ενδεχόμενο βουλευτικών εκλογών.

Από τον Σεπτέμβριο αλλάζει το πλαίσιο

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς ουσιαστικά η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο. Το αργότερο που μπορούν να διεξαχθούν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι οι αρχές Ιουνίου του 2027.

Αν πραγματοποιηθούν δύο ή τρεις μήνες νωρίτερα, ώστε να υπάρχει περιθώριο για επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση μη σχηματισμού κυβέρνησης, τότε οι εκλογές θα απέχουν περίπου έξι μήνες από τον Σεπτέμβριο.

Από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουν και απαντούν οι εκλογείς στις έρευνες. Δεν θα καλούνται πλέον να απαντήσουν γενικά και αόριστα ποιον συμπαθούν, αλλά ποιον θέλουν να κυβερνήσει την επόμενη μέρα και, κυρίως, αν επιθυμούν να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.

Ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης σχετίζεται με τη μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αν το δεύτερο κόμμα είχε μειώσει τη διαφορά στις 3–5 ποσοστιαίες μονάδες, πολλά θα μπορούσαν να συμβούν και οι ισορροπίες θα ήταν διαφορετικές.

Φυσικά, η εμφάνιση δύο ή τριών νέων κομμάτων θα μπορούσε να ανακατέψει την τράπουλα και να επιφέρει ανατροπές, μεταβάλλοντας τόσο τους συσχετισμούς όσο και τις στρατηγικές επιλογές των ψηφοφόρων.

Ο παράγοντας «αντισυστημικοί»

Μία ακόμη παράμετρος που πρέπει να προσμετράται σοβαρά είναι η αύξηση της επιρροής των αντισυστημικών κομμάτων και προσώπων, από περίπου 30% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές σε επίπεδα κοντά στο 50%.

Οι εξελίξεις των τελευταίων 10–15 ετών δείχνουν ότι το αριστερό ή δεξιό πρόσημο σε αυτό το εκλογικό σώμα μπορεί να αλλάξει εύκολα.

Αν θέλουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα για το ισοζύγιο επιρροής των κομμάτων και τις πραγματικές δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το επόμενο φθινόπωρο.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Καλησπέρα κύριε Στούπα,

Συγχαρητήρια για το σημερινό σας άρθρο(Μεταξύ Όλγας και Μαρίας)...

Έχετε απόλυτο δίκιο για την ελληνική οικογένεια η οποία βαίνει προς διάλυση... Τελευταία κρούσματα που ακούω είναι γυναίκες που κάνουν παιδιά με έναν άντρα χωρίζουν και πάνε και με άλλον και ξανακάνουν για να ζουν από τις διατροφές χωρίς να δουλεύουν...

Και τελευταία θα το γνωρίζετε όπου ο Σκλαβενίτης αγόρασε το πρώην εργοστάσιο της Πιτσος στου Ρέντη για να ετοιμάζει 250.000 μερίδες φαγητό την ημέρα με σύνθημα η ελληνική οικογένεια δεν θα μαγειρέψει ποτέ πια. Καμία γυναίκα πλέον δεν μαγειρεύει πάρα ελάχιστες...

Το φαγητό δεν είναι μόνο θρέψη για την οικογένεια αλλά και φροντίδα, μνήμες...

Συνεχίστε έτσι…

G.R.

[email protected]