Το δείπνο Πούτιν και Ερντογάν είμαστε εμείς

«Όταν κάθεσαι σε ένα δείπνο και δεν βλέπεις το μενού, το μενού μπορεί να είσαι εσύ» έλεγε περίπου ο Έντι Μέρφι σε μια παλιά κινηματογραφική ταινία. Το νόημα της φράσης είναι πως αν δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι το θύμα σε μια κατάσταση, τότε πιθανότατα είσαι εσύ το θύμα.

Η απευθείας διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την τύχη της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της τελευταίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί καλό μήνυμα ούτε για την Ουκρανία, ούτε τις χώρες δορυφόρους της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ, ούτε για την ΕΕ και φυσικά ούτε για την Ελλάδα.

α) Δεν αποτελεί θετικό μήνυμα για την Ουκρανία γιατί η χώρα εξαναγκάζεται να αποδεχτεί την εκχώρηση των ανατολικών επαρχιών και της Κριμαίας στη Ρωσία, μετά την εισβολή και κατοχή τους.

Η άρνηση εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ουσιαστικά αφήνει τη χώρα βορά στη ρωσική επιρροή. Παρά τις θυσίες σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές οι Ουκρανοί ενώ ενθαρρύνθηκαν στη φιλοδυτική στροφή εγκαταλείπονται στις ορέξεις του απολυταρχικού ηγεμόνα της Ευρασίας.

β) Δεν αποτελεί καλό μήνυμα για χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης όπως Τσεχία, Πολωνία, Λετονία, Εσθονία, Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. γιατί η εγκατάλειψη της Ουκρανίας στην τύχη της αφήνει τα περιθώρια στον Πούτιν να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση κατάκτησης στα πλαίσια του σχεδίου της αυτοκρατορικής ανασύστασης της ΕΣΣΔ.

γ) Δεν αποτελεί καλό μήνυμα για την ΕΕ γιατί καταδεικνύει πως οι ΗΠΑ την εγκαταλείπουν από στρατηγικό σύμμαχο με το οποίο συναποφάσιζαν για ζητήματα γεωπολιτικής ασφάλειας.

Η πεποίθηση της προεδρίας Τραμπ που αναδύεται είναι πως η ΕΕ λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ και γι’ αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν οι φυγόκεντρες δυνάμεις που υπάρχουν εντός της.

Επιπλέον, η εγκατάλειψη της Ευρώπης από τις ΗΠΑ προκειμένου να στραφούν στην πλευρά του ημισφαιρίου που βρίσκεται ο Ειρηνικός μπορεί να επιφυλάσσουν ακόμη χειρότερες εξελίξεις.

Οι ΗΠΑ θεωρούν πως ο βασικός ανταγωνιστής από τον οποίο απειλούνται είναι η αναδυόμενη Κίνα. Στα πλαίσια αναχαίτισης αυτού του κινδύνου φαίνεται πως επιλέγουν τη Ρωσία σαν σύμμαχο.

Η Ρωσία με τις πλούσιες πηγές πρώτων υλών και ενέργειας, το πυρηνικό οπλοστάσιο της ΕΣΣΔ και τη γεωγραφική έκταση που περικυκλώνει την Κίνα, ταιριάζει καλύτερα στην υλοποίηση του σχεδίου τους.

Αν η Ρωσία τους είναι χρήσιμη και η ΕΕ άχρηστη είναι πιθανό να επιδιώξουν την υπαγωγή του συνόλου της Ευρώπης στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας ως μελλοντικής κυρίαρχης Ευρασιατικής δύναμης.

Στο σχέδιο αυτό η ΕΕ ενδέχεται να προορίζεται να παίξει το ρόλο της Πολωνίας και την υπόλοιπης Ανατολικής Ευρώπης μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, ως ανταμοιβή στην ΕΣΣΔ του Στάλιν για τη βοήθεια στη διάλυση του Άξονα.

Σε αντίθεση με τους υπό τον Τραμπ ρεπουμπλικάνους, οι παλαιοί Ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί χώριζαν τον κόσμο σε δημοκρατίες και απολυταρχικά καθεστώτα και θεωρούσαν την ΕΕ σαν βασικό γεωπολιτικό σύμμαχο.

Αυτά που βλέπουμε στην Ουκρανία και τη Γεωργία ενδέχεται σύντομα να τα δούμε και σε περιοχές της Ευρώπης που δεν θα μπορούσαμε ούτε να το φανταστούμε.

Οι ΗΠΑ του Τραμπ προκειμένου να εξουδετερώσουν την κινέζικη απειλή φαίνεται να προτιμούν να μοιραστούν τον κόσμο με μια νεκραναστημένη «ΕΣΣΔ» που θα είναι υποδεέστερη σε καινοτομίες και παραγωγική ικανότητα και ως εκ τούτου λιγότερο επικίνδυνη. Στο σχέδιο αυτό δεν θα διστάσουν να θυσιάσουν τη γερασμένη και άβουλη Ευρώπη.

δ) Τα άσχημα νέα για τις ελληνικές υποθέσεις συνίστανται στην υποβάθμιση του διεθνούς δικαίου και της βούλησης των λαών ως μοχλών για την επίλυση διεθνών διαφορών και για την οριοθέτηση της εθνικής κυριαρχίας. Αν νομιμοποιείται η εισβολή και κατοχή μιας χώρας από μια μεγαλύτερη στη βάση του ισοζυγίου ισχύος, τότε κάποια στιγμή μπορεί να νομιμοποιηθούν και οι απαιτήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας.

Η Ελλάδα έχει συμφέρον από μια ισχυρή ΕΕ με διεθνή επιρροή και ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα προκειμένου να αναχαιτίσει τις επιδιώξεις μιας πολυπληθέστερης και ισχυρότερης χώρας, της Τουρκίας.

Πριν από 80 χρόνια στη Γιάλτα της Κριμαίας αμέσως μετά τον πόλεμο θεμελιώθηκε η μεταπολεμική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Την περίοδο που διανύουμε στην ίδια περιοχή Τραμπ και Πούτιν φαίνεται να σχεδιάζουν την ανατροπή αυτής της αρχιτεκτονικής και την αντικατάστασή της με κάποια άλλη.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να ανατραπούν αν η Ευρώπη αποφάσιζε να ξυπνήσει από το λήθαργο και να αποκτήσει ενιαία εσωτερική πολιτική υπόσταση, ενιαία εξωτερική πολιτική και να θωρακιστεί αμυντικά. Τούτο όμως δεν φαίνεται στον ορίζοντα προς το παρόν.



*Η φράση αυτή είναι γνωστή από τη δημοφιλή ατάκα του Έντι Μέρφι στην ταινία «Trading Places» («Αλλαγή Ζωών») του 1983. Η ακριβής φράση είναι: «When you sit down at a poker game and you can't figure out who the sucker is, it's you.»

Μήνυμα 1: Περί στρατιωτικής θητείας

Κύριε Στούπα,

Παρατηρώ τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι παίρνουν απαλλαγή από τον στρατό λόγω δήθεν ψυχολογικών προβλημάτων.

Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς έχουν σπουδάσει στις τρεις βαθμίδες της δημοσίας δωρεάν εκπαίδευσης και όταν έρθει η ώρα να υπηρετήσουν 9 μήνες (μείον τις άδειες 7 μήνες στην ουσία) στον ελληνικό στρατό αποκτούν ψυχολογικό πρόβλημα.

Έχω δυο γιους που έχουν υπηρετήσει με χαρά σε παραμεθόριες μονάδες και όταν θα γίνει επιστράτευση πάλι θα τρέξουν για υπεράσπιση της πατρίδας.

Και σας ερωτώ. Γιατί εγώ να κινδυνεύω σε περίπτωση πολέμου να δω κάποιο παιδί μου να έχει γίνει κομμάτια από κάποιο ντροουν και οι φίλοι τους που δεν υπηρέτησαν να πίνουν ανέμελα καπουτσίνο.

Σε αντίθεση παιδί Αλβανού αγροτοεργάτη που απασχολώ στα κτήματα υπηρετεί με μεγάλη χαρά στον ελληνικό στρατό.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.

Θα ήθελα τη γνώμη σας.

Σε περίπτωση δημοσίευση της επιστολής μου παρακαλώ να αναφερθούν μόνο τα αρχικά του ονόματος μου.

Ευχαριστώ πολύ.

ΝΝ

Απάντηση: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.

Μήνυμα 2: Δεν είσαι μόνος

Αγαπητέ Κώστα

Σου γράφω μετά από 25 χρόνια που ακολουθώ την αρθρογραφία σου, οπού και αν πήγες.

Το λάθος δεν το έκανες εσύ, που πήγες κόντρα στους αλαλάζοντες πληρωμένους ή παρασυρμένους και εμπαθείς κάθε είδους, αλλά αυτοί που διαφώνησαν μαζί σου άκομψα, γιατί φοβήθηκαν το κύμα της υποτιθέμενης αγανάκτησης για τους σκοτωμένους των Τεμπών.

Οι περισσότεροι αγανακτισμένοι είναι σαν έναν αδερφικό μου φίλο, χειρουργό στο επάγγελμα, που πνέει μένεα με την κυβέρνηση, που έδωσε το δικαίωμα στους γιατρούς του δημοσίου, να κάνουν τα απογευματινά χειρουργεία, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ταρίφα, από τα 3.000 στα μισά.

Τέτοιου είδους αγανακτισμένοι υπάρχουν πάρα πολλοί και κυρίως αυτοί που χρωστάνε στις τράπεζες και δεν έχουν πληρώσει ούτε μια δόση και ακόμη ευελπιστούν στην καταστροφή ώστε να τους μείνουν τα ακίνητα (μην τους υποτιμάς είναι πάρα πολλοί και οι πιο φανατικοί απ' όλους)

Οι εκβιαστές του Μητσοτάκη είναι πάνω κάτω, γνωστοί και θεωρώ τον ίδιο τον Μητσοτάκη υπεύθυνο που κατάφερε με την αλαζονεία του και ακούγοντας τις συμβουλές του Πατέλη για τους γάμους και τον Χατζηδάκη για το στύψιμο της αγοράς από κάθε είδους μετρητό, ώστε να μεγαλώσει τα πλεονάσματα και φυσικά να αφήσει ανέγγιχτους τους δημοσιοκηφήνες, να χάσει τη στήριξη των πιο φανατικών του υποστηρικτών.

Και εγώ τη Λατινοπούλου θα ψηφίσω, για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι με το οποίο διαφωνώ κάθετα (woke, ΛΟΑΤΚΙ, κατάργηση μετρητών, επεμβατική οικονομική πολιτική σοβιετικού τύπου, νομοθεσία ανεκτική στους εγκληματίες κάθε είδους, λαθρομετανάστες, έλλειψη αξιολόγησης στο δημόσιο).

Αναγνωρίζω τους κινδύνους, αλλά όταν όλα γκρεμίζονται γύρω μου και είμαι έτοιμος στα 62 μου (είμαστε συνομήλικοι), να μεταναστεύσω σε μια χώρα που ούτε τη γλώσσα δεν μιλάω, πραγματικά πες μου τι άλλο έχω να χάσω;

Τους ανωνύμους κυρ Παντελήδες δεν πρέπει να τους υποτιμάει κάνεις, γιατί είναι άλλοι τόσοι, όσοι είναι τα λόγια, οι μπαταχτσήδες, οι τρανς και οι κάτοχοι εκατομμυρίων στις ελβετικές τράπεζες

Τέλος, αυτοί στο capital.gr βλέποντας τον αριθμό των σχολίων στις αρθρογραφίες, πρέπει να τραβάνε τα μαλλιά τους ήδη.

Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το κείμενο μόνο τα αρχικά.

Α.Π.

[email protected]