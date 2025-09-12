Από τον Μαρξ στο Zuckerberg: Οι επαναστάτες του Instagram και του Facebook

Θεωρώ απίθανο η γαλλική κοινωνία να ανεχτεί τη νέα κυβέρνηση να λάβει μέτρα πάνω από 40 δισ. ευρώ, προκειμένου απλώς να μειώσει το έλλειμμα, όχι να το εξαλείψει.

Το πλέον πιθανό είναι να περάσουν μερικοί μήνες μέχρι οι οικονομικές εξελίξεις να επιβάλουν πρόωρες προεδρικές εκλογές. Όποιος και να τις κερδίσει, είτε το λαϊκίστικο μέτωπο της αριστεράς είτε της δεξιάς, θα είναι αναγκασμένος να πάρει πολλαπλάσια μέτρα από αυτά που προσπαθούν να λάβουν τώρα οι κεντρώοι, τους οποίους επικρίνουν και τα δύο άκρα. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και δεν βγαίνουν.

Εμείς τα ζήσαμε την περασμένη δεκαετία με το συνονθύλευμα των «Τσιπρο-Καμένων». Αν τολμήσουν Frexit και διάλυση της ΕΕ θα επιδεινώσουν την κατάσταση στο πολλαπλάσιο.

Η Λεπέν, ο Μελανσόν, ο Τραμπ, το AfD, ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου (που υποκατέστησε τον προ δεκαετίας Τσίπρα) είναι συνέπειες μιας κατάστασης διάλυσης και πόλωσης των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Όλοι εναντίον όλων και όλοι μαζί εναντίον του συστήματος που υποτίθεται πως το αντιπροσωπεύει η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά επί της ουσίας είμαστε όλοι μας...

Γιατί; Η απάντηση είναι εύκολη: αν είσαι Έλληνας, Γάλλος ή Γερμανός, έχεις ευρώ στην τσέπη, ένα διαβατήριο που μπορείς να περάσεις τα σύνορα 150 χωρών χωρίς βίζα και μια μηνιαία σύνταξη όσο το ετήσιο εισόδημα στα 2/3 του πλανήτη, είσαι του Συστήματος...

Όπως είχε πει και ο Πάγκαλος: «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Το βέβαιο είναι πως κάποιοι έφαγαν περισσότερα και κάποιοι λιγότερα. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει. Αν το σύστημα καταρρεύσει, αυτοί που θα υποφέρουν λιγότερο είναι οι ισχυροί και οι προνοητικοί.

Παρακολουθώ λοιπόν τις ταραχές στο Παρίσι, εναντίον των μέτρων λιτότητας. Στο Παρίσι, οι άκρες του πολιτικού φάσματος –ακροαριστεροί και ακροδεξιοί– ενώνονται στον δρόμο εναντίον μιας κεντρώας κυβέρνησης.

Παρακολουθώ και τα λιντσαρίσματα πολιτικών στο Νεπάλ. Στο Νεπάλ, το πλήθος ξεσπά πάνω στην ακροαριστερή νομενκλατούρα: λιντσάρει πολιτικούς, λεηλατεί σπίτια, γκρεμίζει τα σύμβολα μιας εξουσίας που μιλούσε για ισότητα και ζούσε με προνόμια.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, μία κοινή εικόνα: ο λαός απέναντι στην εξουσία. Κι όμως, χωρίς εναλλακτικό σχέδιο. Χωρίς θετικό όραμα, μόνο η έκρηξη του θυμού.

Η αξία επίδειξης

Κοινός παρονομαστής σε όλα τα παραπάνω; Τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως «Ρόιτερ του λαού». Όχι ουδέτερα, αλλά σαν καθρέφτης που δείχνει στον καθένα αυτό που θέλει να δει: το δικό του αφήγημα, τον δικό του εχθρό, τη δική του οργή. Έτσι, η πληροφορία δεν ενώνει, αλλά πολλαπλασιάζει την ένταση, γίνεται πολλαπλασιαστής φθόνου, μίσους και εξέγερσης.

Ο Μαρξ μίλησε κάποτε για την αξία χρήσης και την αξία ανταλλαγής. Όμως αγνόησε μια τρίτη διάσταση που στη σύγχρονη εποχή αποδείχθηκε εκρηκτική: την αξία επίδειξης.

Ο πλούτος δεν καταναλώνεται μόνο, επιδεικνύεται. Και στα κοινωνικά δίκτυα, η επίδειξη αυτή πολλαπλασιάζεται στο άπειρο.

Στο Νεπάλ, τα παιδιά της κομμουνιστικής νομενκλατούρας δεν έκαναν απλώς χρήση των προνομίων τους, τα μετέτρεψαν σε θέαμα. Πολυτελή αυτοκίνητα, designer ρούχα, διακοπές σε resort έγιναν stories στο Instagram και βίντεο στο YouTube. Κάθε ανάρτηση λειτουργούσε ως υπενθύμιση της αδικίας, κάθε like γινόταν σταγόνα φθόνου που γέμιζε το ποτήρι.

Όταν το καθεστώς επιχείρησε να κλείσει τα κοινωνικά δίκτυα, ήταν ήδη αργά. Η πρώτη επανάσταση για το δικαίωμα στο Facebook, το X και το Instagram είναι γεγονός.

Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε την εκτέλεση του ζεύγους Τσαουσέσκου ή του Καντάφι σαν το πιο σκληρό τέλος πολιτικού στη νεότερη ιστορία. Η εικόνα του υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, λιντσαρισμένου και γυμνού, να πετιέται στο ποτάμι, τις ξεπερνά όλες.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

1) Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Αγαπητέ κ.Στουπα,

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δημιουργούν ερωτήματα και ανησυχίες.

Συγκεκριμένα, τα γεγονότα στην Πολωνία και η απουσία του Τραμπ, μας κάνει να διερωτώμεθα τι συζήτησαν στην Αλάσκα οι Πουτιν-Τραμπ για την Ευρώπη εν τη απουσία της (η ιστορία της διάσκεψης, στην Τεχεράνη τον ΒΠΠ όπου Στάλιν και Ρούσβελτ μίλησαν για την Ευρώπη χωρίς την παρουσία του Τσόρτσιλ, επαναλαμβάνεται).

Η απουσία του κτηματομεσίτη Τραμπ, και όχι πολιτικού, δίνει στον ψύχραιμο, πρώην κατάσκοπο, Πούτιν, την δυνατότητα να εμπαίζει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, χωρίς να υπολογίζει κάποια σοβαρή αντίδραση από την Ευρώπη κυρίως.

Το δε άλλο γεγονός, η συμφωνία με την Chevron, για έρευνες νότια της Κρήτης, δημιουργεί ανησυχίες ως προς την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία σε πρώτη φάση θα πολεμήσει την συμφωνία διπλωματικά. Σε δεύτερη φάση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει με προκλήσεις, ένταση στο Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, μακριά από την Κρήτη, εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου.

Οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ρωσία και Τουρκία, υπό τον Πούτιν και Ερντογάν, δεν πρόκειται να σταματήσουν τις εχθρικές ενέργειες τους προς Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο όσον η Ευρώπη παραμένει ανίσχυρη στρατιωτικά η δε ΗΠΑ με τον Τραμπ αλλού αρμενίζουν ή πέρα βρέχει.

Ευχαριστώ Β.Τ.

[email protected]

2) Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης

Αξιότιμε κε Στούπα

Από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πριν λίγες ημέρες στη ΔΕΘ εκείνο που έμεινε συνολικά στην κοινωνία ως όφελος είναι οι όποιες μικρές φορολογικές ελαφρύνσεις ή ενισχύσεις στο εισόδημα ορισμένων κατηγοριών πολιτών.

Ασφαλώς και είναι θετικό ότι δίνεται και ότι προσθέτει και ενισχύει το εισόδημα των πολιτών, ειδικά των νέων και επίσης ότι αφαιρεί και ανακουφίζει από πρόσθετους και άδικους φόρους.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω ότι στον Εμπορικό Κόσμο της Χώρας μας και στους εκπροσώπους του κυριαρχεί μόνο δυσαρέσκεια, απογοήτευση και αγανάκτηση από την περιφρόνηση και την αδιαφορία της κυβέρνησης που δεν είδε ούτε μια από τις 13 συνολικά προτάσεις -αιτήματα της ΕΣΕΕ και του Εμπορικού Κόσμου ως θετική, ώστε να την κάνει δεκτή και να την ικανοποιήσει.

Το δίκαιο αίτημα για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που τίθεται συνεχώς από τον Εμπορικό Κόσμο δεν έχει βρει μέχρι σήμερα ανταπόκριση και η εφαρμογή του συνεχίζει να αδικεί, να τιμωρεί και να εξοντώνει τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου.

Πόσα ακόμη επιχειρήματα πρέπει να παρουσιάσουμε για να πείσουμε την κυβέρνηση για την κατάργηση του;

Η συνεχής πτώση του τζίρου στις τοπικές μας Αγορές, η αύξηση των λειτουργικών μας εξόδων και η τεκμαρτή φορολόγηση θα οδηγήσουν τις μικρές επιχειρήσεις του Εμπορίου το επόμενο διάστημα στο κλείσιμο.

Οι Επιχειρήσεις αυτές δεν είναι χθεσινές, έχουν πολλές δεκαετίες παρουσίας και λειτουργίας στις Αγορές της Χώρα μας και εξακολουθούν να λειτουργούν μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, άνισο και αρκετές φορές αθέμιτο περιβάλλον στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί και να κατανοήσει ότι οι Μικρές Εμπορικές Ελληνικές Επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη από προνομιακή μεταχείριση, αλλά από δίκαιους κανόνες και από στρατηγική για την επόμενη μέρα και αυτό πρέπει να γίνει πριν είναι πολύ αργά.

Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Με εκτίμηση

Κωστίκογλου Σωκράτης

Πρόεδρος

Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών

Δήμου Αγρινίου