Xρηματιστήριο Αθηνών: Με νέες απώλειες 1,74% στις 2.024 μονάδες

Πτωτική ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να μην άφησαν κανένα περιθώρια ανοδικής αντίδρασης.

Κι έτσι, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος και στα χαμηλά ημέρας, για να κλείσει τελικά με απώλειες 1,74%, στις 2.024,37 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 159 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 αφορούσαν σεπακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Το επιβαρυμένο, από την παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη γεωστρατηγική κρίση στη Μέση Ανατολή, κλίμα δεν άλλαξε, μην επιτρέποντας υποστηρικτικές αγορές, εν όψει και του Σαββατοκύριακου που παραδοσιακά επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Παράλληλα, και τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ ήταν σε αρνητικό έδαφος, επιταχύνοντας τις τάσεις ρευστοποίησης (λ.χ. DAX40 -1,4%, S&P500 -0,8%).

Αν και οι περισσότερες από τις τελευταίες ημέρες έχουν τέτοια αρνητική ανάγνωση, μιας και τα γεγονότα δεν επιτρέπουν διαφορετικά, η σημερινή συνεδρίαση ήταν και η κρισιμότερη, διότι έδωσε ημερήσιο και εβδομαδιαίο κλείσιμο κάτω από το επίπεδο των 2050 μονάδων. Ενδεικτικά, ο Γενικός Δείκτης κλείνει πρώτη φορά χαμηλότερα από την έναρξη της κρίσης, ενώ παράλληλα αποτελεί και χαμηλό του έτους.

Αναλογιζόμενοι ότι δοκιμάστηκε χωρίς επιτυχία η διάσπαση των 2050 ενδοσυνεδριακά σε τρείς προηγούμενες «δύσκολες» συνεδριάσεις (3/3, 9/3 και 23/3), είναι λογικό να φαίνεται κρίσιμη η σημερινή προσπέλαση αυτού.

Εν πάση περιπτώσει, για τη συνέχεια τα πάντα θα κριθούν από την ειδησεογραφία. Προς το παρόν, κρατάμε ένα γενικότερο συμπέρασμα της ευκταίας ανθεκτικότητας πολλών μετοχών, αποδεικνύοντας την ισχυρή τους μετοχική βάση, όπως EEE, AKTR, OTE, ΣΑΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, EΛΠΕ και ΜΟΗ, με τις δύο τελευταίες για προφανείς λόγους, μιας και εκμεταλλεύονται τη συγκυρία.

Από την άλλη, εμφανίζονται αδυναμίες σε άλλες μετοχές, όπως οι MTLN, EΛΧΑ, ΜΠΕΛΑ κ.α. Η πρώτη, μάλιστα, τράβηξε τα φώτα σήμερα (με αρνητική, δυστυχώς, χροια), εξαιτίας της ανακοίνωσης για μετάθεση δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών, κατά εννέα ημερολογιακές ημέρες. Κι όπως ήταν αναμενόμενο, η αγορά δεν εξέλαβε καθόλου καλά την εξέλιξη, «τιμωρόντας» τη μετοχή με ενδοσυνεδριακό -8%. Κι ούτε οι προσπάθειες για ανάρρωση έφεραν αποτέλεσμα στο ταμπλό (κατάφερε να αναρριχηθεί μέχρι το -4,8% και έκλεισε στο -6,86%). Θετικά κινήθηκαν σήμερα ορισμένες μετοχές, μεταξύ αυτών και οι προαναφερθείσες ΜΟΗ και ΕΛΠΕ, χωρίς φυσικά κάτι το ιδιαίτερο, ενώ εξέπληξε θετικά η ΕΤΕ (+0,63%) και από τη μεσαία κεφ/ση, το ΚΡΙ (+1,96%).

Υπενθυμίζεται ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι «κουτσή», ελέω αργίας Μ. Παρασκευής (Καθολικών) την 3η του Απριλίου, με την πλειονότητα των Χρηματιστηρίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη να παραμένουν κλειστά, όπως και το δικό μας, που θα παραμείνει έτσι και τη Δευτέρα του Πάσχα Καθολικών (6/4).