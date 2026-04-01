MSCI: Αναβάθμισε το ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά από το Μάιο του 2027

Η MSCI Inc. ανακοίνωσε ότι οι δείκτες MSCI Greece Indexes θα αναταξινομηθούν από καθεστώς Αναδυόμενης Αγοράς (Emerging Market) σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς (Developed Market) σε ένα στάδιο, σε συνδυασμό με την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027.

Έτσι, λοιπόν, αναφέρει ότι:

«Η πορεία της Ελλάδας από Αναδυόμενη Αγορά πίσω σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς αντανακλά τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις ελληνικές αρχές της αγοράς όσο και την εξελισσόμενη αντίληψη μεταξύ των διεθνών θεσμικών επενδυτών ότι η Developed Markets Europe λειτουργεί ως μια συνεκτική επενδυτική περιοχή», δήλωσε ο Ράμαν Αϊλούρ Σουμπραμανιάν, επικεφαλής Market Classification and Taxonomies.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναγνώρισαν ότι η υποδομή της ελληνικής αγοράς έχει συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των Ανεπτυγμένων Αγορών και πληροί τα σχετικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή για αναταξινόμηση ακολουθεί διαρκείς μεταρρυθμίσεις της αγοράς και διάλογο μεταξύ των αρχών της αγοράς, της επενδυτικής κοινότητας και της MSCI».

Παρότι υποστήριξαν την αναταξινόμηση, ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά επισήμαναν ζητήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα σχόλια αυτά οδήγησαν την MSCI στην απόφαση να υλοποιήσει την αναταξινόμηση κατά την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027 και όχι του Αυγούστου 2026.

Στο πλαίσιο του σχεδίου υλοποίησης:

• Η αναταξινόμηση θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο σε όλους τους δείκτες MSCI, συμπεριλαμβανομένων των standard, custom και derived indexes, κατά την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027.

• Μετά την αναταξινόμηση σε Developed Markets, η Ελλάδα θα ενταχθεί στη διαδικασία κατασκευής του ενιαίου δείκτη Developed Europe για τον προσδιορισμό των MSCI Greece Indexes.

• Οι υφιστάμενοι κανόνες σύνθεσης (constituent rules) θα εφαρμοστούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κύκλος αναδιάρθρωσης (turnover) κατά τη στιγμή της αναταξινόμησης.

• Θα παρέχονται στιγμιότυπα (snapshots) των προσομοιωμένων MSCI Europe Indexes, τα οποία θα ενσωματώνουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, στο πλαίσιο κάθε Αναθεώρησης Δεικτών πριν από την ημερομηνία εφαρμογής τον Μάιο 2027, προκειμένου να υποστηριχθεί ο προγραμματισμός των συμμετεχόντων στην αγορά για τη μετάβαση.

Η MSCI θα κοινοποιεί πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης όταν αυτές καθίστανται διαθέσιμες, σύμφωνα με την πολιτική ανακοινώσεων της MSCI.

Η θετική απόφαση του οίκου αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια από διεθνή funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες οικονομίες. Εξάλλου, η επιστροφή στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών ενισχύει το κύρος του ελληνικού χρηματιστηρίου διεθνώς.

Με τον τρόπο αυτό, οι υποστηρικτές της αναβάθμισης στην Αθήνα ελπίζουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα αφήσει οριστικά πίσω της το σκοτεινό κεφάλαιο της κρίσης δημόσιου χρέους. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν ενδεχομένως και αρνητικές πιέσεις, καθώς ο συντελεστής βαρύτητας των ελληνικών μετοχών θα μειωθεί σημαντικά με την προώθησή τους στις ανεπτυγμένες αγορές.