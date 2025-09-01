Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από το γενικότερο θετικό κλίμα στις ευρωαγορές, το ταμπλό ξεκίνησε δυνατά, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ενδοσυνεδριακά κέρδη έως και +1,15%. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, και οι - ομολογουμένως μέτριας έντασης - πωλήσεις κατάφεραν να αναχαιτίσουν την επίσης μέτρια αγοραστική όρεξη.

Τελικά, ο Δείκτης κατάφερε να διακόψει το πτωτικό σερί των τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων, με κέρδη της τάξεως του +0,48%, λίγο πάνω από τις 2030 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, όπως αναμενόταν λόγω της αργίας στις ΗΠΑ (Labor Day), στα 137 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 12 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Την άνοδο υποστήριξαν εξαρχής οι τραπεζικές μετοχές, με τον Δείκτη τους να υπεραποδίδει μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης, στο +1,24%, με υψηλό ημέρας στο +2,3%, ενώ βοήθησαν οι θετικές αποδόσεις των ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.

Ειδικότερα, από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν ΑΛΦΑ και ΕΤΕ, που παρέμειναν θετικές σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης (+1,95% και +1,82% αντίστοιχα), και με τη στάθμισή τους κράτησαν τις ισορροπίες.

Ενδιαφέρον είχε και ο ΑΚΤR (πρώην ΙΝΚΑΤ), που παρά τις έντονες τάσεις ρευστοποίησης, κατάφερε να κρατηθεί σε επαφή με τα πολυετή υψηλά και κλείσιμο πέριξ του αμετάβλητου. Η μετοχή επάξια έχει προσπεράσει τα 1,5 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, φιγουράροντας στην τρίτη θέση σε θετική απόδοση στο έτος, με +47%, υπενθυμίζοντας ότι πριν τρια χρόνια έγραφε 1,5€..



Την ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα συνέχισε να διατηρεί η ΛΑΜΔΑ. Σε μια «χαλαρή» ημέρα πέρασαν 424 χιλ. τεμάχια, σχεδόν 1,5 φορές τον μέσο όρο της, με έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον μετά και τις εξελίξεις και την πρόσφατη στρατηγική συμφωνία με τον παγκόσμιο όμιλο ION για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό, συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. Ευρώ. Αν και δεν περιμένει κανείς ..έντονες συγκινήσεις από τον ίσως αμυντικότερο τίτλο του 25άρη, ωστόσο μια προσπέλαση των 7,50€ θα άνοιγε τον δρόμο για μια προσπάθεια προσέγγισης των προ πανδημίας υψηλών στη ζώνη των 9 ευρώ.

Στον αντίποδα η ΜΠΕΛΑ, όπου παρατηρήθηκε επενδυτική ..απάθεια. Στη μετοχή έλαβαν χώρα συναλλαγές μόλις 40 χιλιάδων τεμαχίων, με εύρος διακύμανσης +-1% και τη μετοχή τελικά να κλείνει χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Η ΙΝΛΟΤ συνέχισε να απασχολεί το επενδυτικό κοινό, μιας και τον τελευταίο καιρό όλος ο αναγεννημένος Όμιλος έχει την τιμητική του. Σήμερα η μετοχή συνέχισε σε νέα υψηλά έτους (+3,33%), προσεγγίζοντας τα προ 14 μηνών επιτευχθέντα υψηλά επταετίας, λίγο κάτω από τα 1,3€. Σημειώνεται ότι το 2020-21, η ΙΝΛΟΤ ήταν στα αζήτητα, με τιμές κάτω από 0,1€, και στη ..ντροπή της επιτήρησης τα έτη 2020-2023. Προφανώς, εδώ τα πράγματα είναι περίπλοκα και πολύ ενδιαφέροντα εν μέσω της δημιουργίας σύμπραξης με την Bally’s International Interactive (BII) του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ και της επικείμενης ευμεγέθους ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ, μετά και τη δημόσια πρόταση στο 1,07€. Κλασικός “Πρόεδρος”.. Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι, προς το παρόν, δυσανάλογα μεγάλα της υφιστάμενης δυναμικής της εταιρείας, εξού και η έντονα αισιόδοξη προεξόφληση ότι η ΙΝΛΟΤ θα αλλάξει για τα καλά αποτίμηση στο ερχόμενο διάστημα.

Τέλος, εντύπωση προκάλεσε και η πάλαι ποτέ κραταιά ΜΙΓ. Η μετοχή είχε ταλαιπωρήσει και ταλαιπωρήθηκε όλο το 2024 σε μια παρατεταμένη πτωτικότητα, όπου έχασε το 50% της αξίας της. Σήμερα, όμως, από το ..πουθενά, έβγαλε ένα μεγαλοπρεπές +20,74% με «τεράστια» (για τη ΜΙΓ) συναλλακτική δραστηριότητα 109 χιλ. τεμαχίων, που μπορεί σε απόλυτα νούμερα να μεταφράζεται σε λιγότερο από 410 χιλ. ευρώ, όμως αφορά στο 24χ του μέσου όρου συναλλαγών.

Γενικότερα, η επενδυτική διστακτικότητα είναι προφανής και ουδόλως παράλογη, υπό τη σκιά του γαλλικού ζητήματος. Αυτό ισχύει τόσο για το ελληνικό όσο και για τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, χωρίς όμως να διαφαίνεται μεγάλη πιθανότητα να στραβώσει πολύ η κατάσταση. Σίγουρα, όμως, μια προσοχή, απαιτείται λόγω της έκτασης του ζητήματος και των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών που θα μπορούσε να έχει. Η βασική στήριξη στον ΓΔ είναι η ζώνη των 1980-90.