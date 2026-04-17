Κέρδη 1,5% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια πολύ θετική έκπληξη μάς επιφύλαξε η αγορά προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς η επίσημη ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι επιτρέπεται, πλέον, η διέλευση των πλοίων μέσω των πολύπαθων Στενών του Ορμούζ έφερε το ανάλογο κλίμα ευφορίας.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο κινήθηκε άμεσα ανοδικά, σε συνάφεια με όλα τα διεθνή, την ίδια ώρα που οι αμερικανικές αγορές ευρίσκοντο ήδη από εχθές σε νέα ιστορικά υψηλά, προεξοφλώντας τη σημερινή εξέλιξη.

Παράλληλα, η βύθιση της τιμής του πετρελαίου συνηγορεί στο ότι η εν λόγω εξέλιξη είναι και η πιο ώριμη από όλες τις προηγούμενες «προσπάθειες» αποκλιμάκωσης, ενώ και ο δείκτης κινδύνου VIX συνέχισε πτωτικά επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω.

Ο Γενικός Δείκτης τινάχτηκε από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό -0,7% σχεδόν στο +2% εν ριπή οφθαλμού, με τις τραπεζικές μετοχές και εκείνες του Ομίλου Viohalco να πρωτοστατούν. Τελικά, το κλείσιμο ήρθε στο +1,5% και πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων (2.309). Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 365 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Πράγματι, ο τραπεζικός δείκτης είδε έως και +4,5%, με όλες τις μετοχές του να κλείνουν κοντά στα υψηλά ημέρας, ενώ και η CENER πλησιάζει στα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει μόλις λίγες συνεδριάσεις πριν το ξέσπασμα της κρίσης.

Η σοβαρότητα της εξέλιξης αποτυπώθηκε και στις ΜΟΗ-ΕΛΠΕ, που πιέστηκαν σημαντικά αντίστοιχα, μιας και είχαν κερδίσει έδαφος μέσα στην κρίση λόγω της τόσο επιθετική ςκίνσηης του πετρελαίου.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η συμπεριφορά της ΔΕΗ, που στηρίχτηκε στη ζώνη των 18,60€ (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 18,48€), προερχόμενη από τα 20. Η διήμερη τάση ρευστοποίησης προέκυψε αντανακλαστικά από τις φήμες για μια ΑΜΚ, που εν τέλει έχει θετικό πρόσημο για την εταιρεία και το αναπτυξιακό της πλάνο, ωστόσο παραμένει άγνωστη η βραχυπρόθεσμη επίπτωση που (ίσως) να έχει λόγω των όρων.

Η ΜΠΕΛΑ διέλυσε την αντίσταση των 24€ με βοήθεια από το καλό κλίμα, με περιθώρια να δει τη ζώνη των 28.

Ο ΣΑΡ ψάχνει τη στήριξη των 14,80 για να συνεχίσει σε νέα υψηλά, με εύλογες ρευστοποιήσεις για την αναδιάρθρωση προς πιο επιθετικούς τίτλους, σε αυτήν τη φάση.

Από τη μεσαία, ο ΦΡΛΚ έκλεισε λίγο κάτω από τα 5€, με δυνάμεις για τα 5,50. Τα ΕΧΑΕ εξέπληξαν, επιστρέφοντας στα υψηλά 18 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης υπεραποδίδει έναντι όλων των «μεγάλων» δεικτών από 1/1, κερδίζοντας σχεδόν 9%, έναντι του +4% του S&P500 και +0,7% του γερμανικού DAX40 στο εξεταζόμενο διάστημα. Ο ΔΤΡ, στο εντυπωσιακό +18%.