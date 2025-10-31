ΟΠΑΠ- Allwyn

Ένας από τους στυλοβάτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών την τελευταία 25ετία (εισήχθη την άνοιξη του 2001) είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μία σημαντική αλλαγή φυσιογνωμίας. Η ένωση της ελληνικής εταιρείας με την μητρική της (αυτή την στιγμή κατέχει το 51,75% των μετοχών του ΟΠΑΠ), την πολυεθνική Allwyn με δραστηριότητα σε πολλές χώρες του κόσμου, θα δημιουργήσει την δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία του κλάδου. Το νέο σχήμα θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με προοπτική μελλοντικής παράλληλης εισαγωγής του και σε κάποιο άλλο μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο.

Το deal αυτό είναι ομολογουμένως λίγο δυσνόητο για κάποιους μετόχους του ΟΠΑΠ που δεν είναι εξοικειωμένοι με επιχειρηματικές συμφωνίες που μπορεί να θεωρηθούν κάπως πολύπλοκες. Αυτό που μετράει όμως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η εικόνα του νέου εταιρικού σχήματος που θα προκύψει από την ένωση των δύο εταιρειών.

Η λογική αυτού του deal είναι απλή. Η νέα εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται Allwyn, θα συνδυάσει τις διαχρονικά εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις του ΟΠΑΠ, ιδίως τις σημαντικές θετικές ταμειακές ροές της, με το ευρύ, και συνεχώς διευρυνόμενο, χαρτοφυλάκιο της μητρικής της και τις σημαντικά μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης που το χαρακτηρίζουν.

Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, αυτό σημαίνει πως «θεραπεύεται» ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της επιχείρησης, δηλαδή η εξάρτησή της ουσιαστικά μόνο από μία χώρα, την Ελλάδα, και δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχούν ιδιαίτερα για το πόσο θα κοστίσει η ανανέωση των αδειών που λήγουν το 2030.

Η παραμονή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι προφανώς πολύ θετική για τους τωρινούς μετόχους και ταυτόχρονα μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καθώς πλησιάζει η αναβάθμισή της, αφού σε αυτήν θα διαπραγματεύεται η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, των λοταριών, του στοιχηματισμού εν γένει αλλά και τομέων όπως αυτός του fantasy sports.

Μέσω του μετασχηματισμού του ΟΠΑΠ στην νέα Allwyn, οι μέτοχοι θα αποκτήσουν συμμετοχή και σε τομείς στους οποίους ο ΟΠΑΠ δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσία, τομείς που παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και σε πολλές ακόμα χώρες. Όπως αναφέραμε παραπάνω, αυτή την στιγμή ο ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό στην Κύπρο.

Διαβάζοντας τις πρώτες εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με το deal, βλέπουμε πως όταν αυτό ολοκληρωθεί, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Allwyn θα έχει πολύ σημαντικές δραστηριότητες στην Αυστρία, την Τσεχία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο στους τομείς των λοταριών και των αριθμητικών παιχνιδιών, στις ΗΠΑ μέσω της λοταρίας του Ιλλινόι. Επίσης, θα έχει συμμετοχή στην διεθνή εταιρεία online στοιχηματισμού Betano, με πολύ ισχυρή παρουσία στην Βραζιλία, την υπόλοιπη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Εκτός αυτών, μέσω των υπό ολοκλήρωση εξαγορών της PrizePicks και της Novibet ο όμιλος θα αποκτήσει σημαντική παρουσία στον τομέα των fantasy sports και θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο στον online στοιχηματισμό.

Στο πολύ διαφοροποιημένο και ισορροπημένο μείγμα δραστηριοτήτων της υπό δημιουργία Allwyn αναφέρονται και οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P Global Fitch, με εκθέσεις τους που εξέδωσαν την προηγούμενη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Και οι δύο είδαν με θετικό μάτι την συμφωνία ένωσης ΟΠΑΠ Allwyn.

Η μεν S&P Global ανέφερε πως η συμφωνία ένωσης των δύο επιχειρήσεων είναι ένα θετικό γεγονός από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας. Από την μεριά της η Fitch εκτίμησε πως αυτή η επιχειρηματική συμφωνία θα βελτιώσει το πιστοληπτικό προφίλ του ομίλου και θα μειώσει σημαντικά την καθαρή μόχλευση του ομίλου μέχρι το 2027.

Η Fitch πρόσθεσε επίσης πως αν δεν αλλάξουν ουσιωδώς οι όροι αυτού του deal, αναμένει πως θα αναβαθμίσει την αξιολόγηση του ομίλου Allwyn κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα. Ο οίκος επισήμανε πως η εξαγορά της PrizePicks θα αυξήσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου στη μεγάλη αγορά των ΗΠΑ και θα αυξήσει το ποσοστό των εσόδων από διαδικτυακές υπηρεσίες που θα πλησιάσει το 50%. Ο ίδιος οίκος ανέφερε πως οι σημαντικές δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα των λοταριών θα αποτελέσουν έναν παράγοντα σταθερότητας.

Η σημαντική διεύρυνση των υπηρεσιών που θα παρέχει η νέα εταιρεία στους πελάτες του ΟΠΑΠ είναι σίγουρο πως θα δώσει σε αυτούς την δυνατότητα να γνωρίσουν νέα παιχνίδια και σε νέους τομείς. Ένα πρώτο σχετικό παράδειγμα είναι αυτό των fantasy sports που η Allwyn θα μπορέσει σύντομα να προσφέρει στους Έλληνες πελάτες του νέου εταιρικού σχήματος όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία εξαγοράς της αμερικανικής PrizePicks.

Μία άλλη ωφέλεια για τους πελάτες/παίκτες στην Ελλάδα θα έρθει λογικά από την τεχνολογική αναβάθμιση των ήδη προσφερόμενων παραδοσιακών παιχνιδιών, δεδομένων των αυξημένων οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων του ομίλου. Ειδικά αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει κανένας σχεδόν τομέας που μένει ανεπηρέαστος από την δυναμική είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η οικονομική ισχύς και οι τεχνολογικές δυνατότητες μίας επιχείρησης παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην προσπάθειά της να μείνει στην τεχνολογική πρωτοπορία και να εφαρμόσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης.

Πέρα από αυτό, το νέο ισχυρό σχήμα με το πολύ διευρυμένο γεωγραφικό αποτύπωμα θα μπορέσει να ακολουθήσει με πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας και τις τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά gaming, όπως το streaming και η ώσμωση με τα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα η κυριαρχία του ψηφιακού κόσμου. Εκτός βέβαια από τους παίκτες/πελάτες, η δυνατότητα του νέου ομίλου να προσαρμοστεί γρήγορα στις διεθνείς τάσεις και να καινοτομήσει σε διεθνές επίπεδο θα αποτελέσει ένα πλεονέκτημα και για τους πράκτορες της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς τα νέα παιχνίδια, τα βελτιωμένα υφιστάμενα και η αναβαθμισμένη τεχνολογική υποδομή θα κρατούν ικανοποιημένους τους πελάτες τους.

Είναι φανερό πως το νέο εταιρικό σχήμα έχει πολύ πιο καλές προοπτικές ανάπτυξης του κύκλου εργασιών από αυτές του τωρινού ΟΠΑΠ. Το γεγονός πως η νέα εταιρεία έχει ήδη δεσμευθεί για την διανομή ετήσιων μερισμάτων ύψους τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή για τα επόμενα χρόνια είναι πολύ σημαντικό και εγγυάται σε μεγάλο βαθμό μία συνέχεια στην πολύ καλή μερισματική πολιτική στην οποία είχε συνηθίσει ο ΟΠΑΠ στους μετόχους της.

Αυτό που υπόσχεται στους μετόχους του ΟΠΑΠ το deal με την Allwyn είναι οι προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη την ισχυρή παρουσία του ομίλου σε όλο τον κόσμο και με τη βοήθεια του μεγάλου φάσματος υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι ο συνδυασμός της ισχυρής ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Allwyn με τις πολύ ισχυρές ταμειακές ροές του ΟΠΑΠ και την αποδεδειγμένη ικανότητά του να παράγει μετρητά.

Γνωρίζοντας τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίον διοικείται εδώ και πολλά χρόνια ο ΟΠΑΠ, έχοντας ως βασικό μέτοχο την Allwyn από το 2013, είναι λογικό να υποθέσουμε πως οι πιθανότητες να εκτελεστεί με επιτυχία το επιχειρηματικό σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες είναι πολύ μεγάλες. Αυτό προφανώς θα είναι πολύ θετικό για τους μετόχους του ΟΠΑΠ που θα γίνουν πλέον μέτοχοι της Allwyn, καθώς πρακτικά θα σημαίνει πως σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την ικανότητα παραγωγής μετρητών θα δώσουν την δυνατότητα αύξησης του μερίσματος πάνω από το ελάχιστο όριο και θα κάνουν την μετοχή ακόμα πιο ελκυστική.

Δεν είμαστε βέβαια σε θέση να εκτιμήσουμε το ακριβές upside για την μετοχή της Allwyn. Σε αυτό υποθέτουμε πως θα μας βοηθήσουν σε μερικούς μήνες οι χρηματιστηριακοί αναλυτές, οι οποίοι λογικά θα περιμένουν πρώτα να δουν την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο επιχειρήσεων και μετά να εκτιμήσουν τις προοπτικές της νέας Allwyn και τους στόχους για την τιμή της μετοχής της. Μέχρι να γίνει αυτό πάντως, ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να επιτυγχάνει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και να μοιράζει πλούσια μερίσματα στους μετόχους του.