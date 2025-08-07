Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη μέρα ανόδου - Στις 2.067 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με κέρδη 1,37%

Το bull market συνεχίζεται και οι αγορές καταγράφουν νέα υψηλά. Έτσι σήμερα είδαμε το γερμανικό δείκτη DAX σε νέα ιστορικά υψηλά. Η προσδοκία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της ανακοίνωσης του Κρεμλίνου για συνάντηση με τον Trump, ενίσχυσε περαιτέρω την επενδυτική ψυχολογία.

Την τάση ακολούθησε και η εγχώρια αγορά, η οποία καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έτσι ο γενικός δείκτης έχοντας συμπληρώσει ανοδικό σερί 4 συνεδριάσεων καταγράφει νέο υψηλό 15,5 ετών και κέρδη από την αρχή του έτους 40% ξεπερνώντας κάθε εκτίμηση αναλυτή.

Στήριξη βρίσκουν οι μετοχές και από τα καλά αποτελέσματα που δημοσιεύουν για το πρώτο εξάμηνο και φυσικά από το εξαιρετικό κλίμα στο εξωτερικό.

Χθες δημοσίευσε η ΔΕΗ κέρδη περίπου 200 εκατ. ευρώ και EBITDA 1 δισ. ευρώ και ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών ενώ επιβεβαίωσε το στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη πάνω από 400 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,60 ευρώ στη χρήση 2025.

Σήμερα μετά το κλείσιμο δημοσιεύει το δικό της εξάμηνο η HelleniQ Energy και η BriQ Properties.

Οι επενδυτές αναζητούν μετοχές που έχουν μείνει πίσω, ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν εισροές και να γράφουν πολυετή υψηλά. Η Πειραιώς (+1,80%) πλέον είναι πάνω από τα 7 ευρώ και η Εθνική (+1,24%) πάνω από τα 13 ευρώ. Σε νέα υψηλά και η Τράπεζα Κύπρου (+5,32%), αλλά και η Eurobank (+1,75%). Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,45% και είναι πλέον στις 2.289 μονάδες με άνοδο 77% από την αρχή του έτους

Η Metlen (+5,98%) ξεπέρασε τα 50 ευρώ και έγραψε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ πολυετή υψηλά έγραψε ξανά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,08%).

Η διάχυση στα μικρομεσαία έχει γίνει και καθημερινά αρκετές μετοχές καταγράφουν υψηλές αποδόσεις.

Πολλές παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες ακόμα, αλλά δε λείπουν και οι περιπτώσεις εκείνες που οι αποτιμήσεις είναι κάπως υψηλές. Όμως οι επενδυτές ποντάρουν σε ειδήσεις, που όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα επιβεβαιωθούν οι φήμες που κυκλοφορούν στα χρηματιστηριακά γραφεία.

Λόγω Αυγούστου απουσιάζουν οι σημαντικές ειδήσεις. Σήμερα ξένα πρακτορεία ανέφεραν πως η Attica bank έχει καταθέσει προσφορά για την HSBC Μάλτας, μία εξαγορά που αν γίνει θα ενισχύσει σημαντικά την ελληνική τράπεζα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,38% και στις 2.067,41 μονάδες με υψηλό, για την εποχή, τζίρο άνω των 255 εκατ. ευρώ. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές ήταν στα 15 εκατ. ευρώ.

Αντίδραση 1,40% έβγαλε η Coca Cola μετά τη χθεσινή πτώση και μόλις 3 μετοχές του FTSE 25 υποχώρησαν: Alpha Bank (-0,11%), ΟΤΕ (-0,44%) και ΟΠΑΠ (-0,50%).

Στις πρώτες θέσεις των ανοδικών Cairo Mezz (+9,18%), Doppler (+9,26%), Αττικές Εκδόσεις (+9,52%), Galaxy Mezz (+6,76%), Medicon (+6,12%) και ΓΕΒΚΑ (+6,05%). Στον αντίποδα υποχώρησαν Προοδευτική (-6,03%), Q&R (-3,55%) και Βογιατζόγλου (-3,48%).

Να σημειωθεί πως το βράδυ αναμένεται η ανακοίνωση του οίκου MSCI για τη νέα σύνθεση των δεικτών.