Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι αγοραστές

Συνεδρίαση ηπίων τόνων η σημερινή, με σταθεροποιητικές τάσεις. Το κλίμα στα διεθνή Χρηματιστήρια βοήθησε τα μάλα, ώστε και οι αγοραστές στο ελληνικό να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να καταφέρουν να κλείσουν τον Γενικό Δείκτη με κέρδη 0,24%, κοντά στα υψηλά ημέρας.

Και παρά το κακό άνοιγμα με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -1,05%, δεν υπήρξε κανένας τίτλος που πραγματικά να «κινδύνεψε», τουναντίον υπήρξαν μερικοί που θα επισημάνουμε και παρακάτω που άφησαν καλές εντυπώσεις.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 230 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, ώστε να μην μπορεί εύκολα να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τις προθέσεις από εδώ και πέρα.

Μιλώντας γενικά, όμως, η εικόνα ήταν καλή, με ψήγματα συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Οι τραπεζικές μετοχές είχαν καλό ρυθμό, και μολονότι τα πρόσημα ήταν μέτρια, μολαταύτα οι περισσότερες έκλεισαν κοντά στα υψηλά ημέρας, απομακρυνόμενες από τις κρίσιμες στηρίξεις τους.

Εν όψει των αποτελεσμάτων 2025 (αύριο πριν το άνοιγμα), ο TITC κινήθηκε έντονα ανοδικά, με την αγορά να προεξοφλεί πολύ καλή εικόνα, που μπορεί να ξαναφέρει τη μετοχή σε τροχιά ανόδου, μιας και έχει χάσει 25% της αξίας της από τα ιστορικά υψηλά του Ιανουαρίου.

Και από τη ΔΕΗ, παρομοίως, αναμένονται καλά αποτελέσματα αύριο, μια επενδυτική επιλογή που έχει μεσο-μακροπρόθεσμη στόχευση χάρη στα πολύ καλοδομημένα πλάνα της διοίκησης αλλά και τη θετική χρονική συγκυρία στον χώρο της ενέργειας.

Από τον Ιούνιο του 2008 είχαν να δουν τα ΕΛΠΕ τα 10€. Σήμερα, έκλεισαν πάνω από αυτά, στο 10,29€ (+4,15%) διανύοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα και κόντρα στο γενικότερο επιβαρυμένο (από τη γεωστρατηγική κρίση) κλίμα.

Στο ίδιο μοτίβο και η ΜΟΗ (+3,16%) , σε ιστορικά υψηλά, λίγο πάνω από τα 39€, σαφώς εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία με την αναταραχή στην αγορά ενέργειας.

Αποχαιρετούμε και επίσημα τον ΟΠΑΠ από το ελληνικό ταμπλό, μιας και στο ταμπλό πλέον διαπραγματεύεται ως ALWN, και το παλαιό και αγαπημένο σύμβολο «ΟΠΑΠ» να αποτελεί παρελθόν. Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα έχει διάφορες εξελίξεις που θα επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα, κυρίως από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών. Ενδεικτικά, από τη Fed και την Κεντρική Τράπεζα Καναδά αναμένονται ανακοινώσεις αύριο, από τις Κεντρικές Τράπεζες Ευρώπης, Αγγλίας, Ελβετίας και Ιαπωνίας την Πέμπτη.