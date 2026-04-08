Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι άνω του 5%

Εκθετική είναι η αύξηση του Γενικού Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην είδηση της εκεχειρίας δυο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που περιλαμβάνει, παράλληλα και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.256,43 μονάδες με άνοδο 5,21%, ενώ οι συναλλαγές έφθασαν τα 108 εκατ.ευρώ, περίπου, γεγονός που δείχνει το αγοραστικό ξέσπασμα το οποίο, άλλωστε σημειώνεται σε όλες τις αγορές.

Ο δείκτης των τραπεζών καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη από αυτή του Γενικού Δείκτη, κατά 7,8% στις 2.581 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 5,2% στις 5.729 μονάδες. Ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ακολουθεί με +3,4% στις 5.797,1 μον. (υψηλό στις 2.769,63 μον.).

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν κατακόρυφη πτώση άνω του 13% που τις οδηγεί χαμηλότερα και από τα 100 δολάρια το βαρέλι (χθες άνω των 110 δολ.), το Brent στα 94,6 δολ. (-13,5%) και το αμερικανικό WTI στα 96,2 δολ. (-14,8%).

H iσχυρή ανοδική αντίδραση, σύμφωνα με τους αναλυτές είναι στην πορεία να ξεπεράσει το όριο μίας ανοδικής διόρθωσης, ενδεχόμενο που αναμένεται να επιβεβαιωθεί στο αυριανό κλείσιμο της αγορα΄ς. Συνεκτιμώντας τις αργίες που ακολουθούν (Μεγάλη Παρασκευή-και Δευτέρα του Πάσχα) η προσέγγιση του είναι πως το ράλι στις διεθνείς αγορές μπορεί να έχει συνέχεια την Παρασκευή- πιθανότητα που θα ενδυνάμωνε την θέση των μακροπρόθεσμων επενδυτών στην Αθήνα εν όψει της επόμενης συνεδρίασης (Τρίτης).

Η κατάσταση των διεθνών αγορών, κυρίως της Νέας Υόρκης, αλλά και της Ευρώπης στο διήμερο των αργιών στην Αθήνα, όπως είναι ευνόητο, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο Περσικό.

Η εικόνα της αγοράς

Στο σύνολο των εισηγ μλενων μετοχών, 106 τίτλοι κινούνται ανοδικά έναντι μόλις 9 που σημειώνουν πτώση.

Ο κλάδος των τραπεζών, όπως προαναφέρθηκε ηγείται της ανόδου. Ειδικότερα, η Alpha Bank διαμορφώνεται στα 3,73 ευρώ με άνοδο 9,2%, η Πειραιώς στα 8,19 ευρώ με 8,8%, η Eurobank στα 3,90 με +8,6% και η Εθνική Τράπεζα στα 14,32 με +6,4%.

Παρόμοιοι είναι οι ρυθμοί και για την Optima, με άνοδο 7,5% και Κύπρου στο +5,9%. Μεγάλη άνοδο σημειώνει και Credia με 5,4%.

Η ΕΛΧΑ καταγράφει άνοδο 8,2%, ενώ εξίσου κερδισμένη από την εκεχειρία είναι και η Aegean με +7%.

Metlen, Βιοχάλκο, Τιτάν και Cenergy, ΑΚΤΟΡ, ενισχύονται όλες άνω του 5% και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ κατά περισσότερο του 4%.

Στις μετοχές που παρουσιάζουν πτώση περιλαμβάνονται η Motor Oil στα 38 ευρώ με -2,8% και Helleniq Energy στα 9,82 με -0,8%, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Πιέσεις δέχεται και η Allwyn στα 15,1 (-0,4%) δεδομένου ότι έρχεται από ράλι σχεδόν 16% στις προηγούμενες 3 συνεδριάσεις.

Άνοδο, ακόμη, καταγράφουν οι ΑΒΑΞ με 7,6%, η Alter Ego με 6,1% και οι Intracom και Autohellas με κέρδη άνω του 5%.