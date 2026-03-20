Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι πωλητές επικράτησαν στο τέλος

Η μεταβλητότητα ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης, καθώς ο Γενικός Δείκτης είχε έντονες διακυμάνσεις.

Αναλυτικότερα, ξεκίνησε με κέρδη έως 1,67%, αλλά επέστρεψε σε λιγότερο από δύο ώρες στο αμετάβλητο. Έπειτα, χρειάστηκαν άλλες δύο ώρες για να ξαναδεί σχεδόν τα υψηλά ημέρας. Τελικά, έκλεισε στο χαμηλό ημέρας με απώλειες 0,6% στις 2.065 μονάδες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έκλεισε άλλη μια δύσκολη χρηματιστηριακή εβδομάδα, η τρίτη συνεχόμενη, αφορούσα και αυτή στην ανάφλεξη της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, σήμερα στα 474 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 18 σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών και σχεδόν 200 στις δύο τραπεζικές μετοχές ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ.

Η ως άνω αναφερθείσα παρατήρηση ενδυναμώνει το αφήγημα της συσσώρευσης σε εύρος τιμών, μια συμπεριφορά άκρως δικαιολογημένη, για να δώσει ευκαιρία στην αγορά να απορροφήσει τη μεγάλη διακύμανση.

Επομένως, όσο ο Γενικός Δείκτης δεν χάνει τη ζώνη των 2050, παραμένει να ψάχνει κατεύθυνση, όπου η νευρικότητα είναι εμφανής. Ο υπερβάλλων τζίρος μεταφράζεται θετικά σε αυτήν τη φάση, διότι δείχνει ακόμα το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Εστιάζοντας στον Τραπεζικό Δείκτη, η εικόνα του είναι πιο βαριά. Οι 2250 μονάδες του ΔΤΡ αφορούν σε κρίσιμη στήριξη, ενώ και επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές φαίνονται ιδιαίτερα πιεσμένες, κοντά στα χαμηλά της κίνησης που αφορά στην ανάφλεξη της κρίσης.

Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιπες μετοχές έχουν μικτή εικόνα, καθώς κάποιες δεν έχουν... καταλάβει από κρίση, όπως ΜΟΗ-ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και ΕΕΕ.

Σήμερα πρωταγωνίστησε η ΔΕΗ (+2,41%), που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματά της, συντηρήθηκε σε θετικό έδαφος υπεραποδίδοντας έναντι όλων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αν και το κλείσιμο ήταν μέτριο.

Ο ΔΑΑ συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, ενώ και η ΛΑΜΔΑ έβγαλε αξιοπρεπέστατη αντίδραση στη δική της στήριξη πέριξ των 6€, ιδιαίτερα υποτιμημένη αυτό το διάστημα.

Από τη μεσαία κεφ/ση, το ΚΡΙ είδε νέες ρευστοποιήσεις, πλησιάζοντας στο ψυχολογικής σημασίας όριο των 20€, 17% χαμηλότερα από το ιστορικό του υψηλό. Η BYLOT προβληματίζει σημειώνοντας νέο χαμηλό τριμήνου στα 0,86€ (ενδοσυνεδριακά είδε 0,835€), δοκιμάζοντας τις αντοχές και των πλέον υπομονετικών που πίστεψαν στο νέο σχήμα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι «κουτσή» για το ελληνικό Χρηματιστήριο, ελέω Εθνικής Επετείου.