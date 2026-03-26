Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή άνοδος 0,10%

Άλλη μια συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές δεν μπόρεσαν να βρουν κατεύθυνση.

Και πώς να μπορέσουν, άλλωστε, μιας και η ειδησεογραφία επισκιάζει κάθε λογική επενδυτική απόφαση, ενώ και η αβεβαιότητα στη συλλογή πληροφοριών επιτείνει την προβληματική.

Σήμερα, το ελληνικό Χρηματιστήριο συμπεριφέρθηκε ώριμα, και παρά τις πιέσεις στα υπόλοιπα διεθνή, συντηρήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης.

Και μετά από 18 εναλλαγές προσήμου, τελικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε οριακά θετικός με κέρδη 0,1% στις 2.060 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 313 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν προσετέθη κάτι νεότερο στην υφιστάμενη ανάλυση, που θέλει το ταμπλό να εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις ή ακόμα και την πρόβλεψη σχετικά με τη γεωστρατηγική κρίση.

Διαγραμματικά, ο Δείκτης παραμένει πάνω από τις 2.050 μονάδες, ένα επίπεδο που οριακά διεσώθη στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου και δοκιμάστηκε την 9η Μαρτίου, ώστε ουσιαστικά καμία συνεδρίαση όλες αυτές τις εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν να μην έχει υπάρξει κλείσιμο κάτω από εκεί.

Επίσης, ενδιαφέρον από πάνω έχει η ζώνη των 2.165, καθώς οριοθετεί την πλαγιοπτωτικότητα των ημερών, και πειστικό κλείσιμο πάνω από εκεί (με τη βοήθεια και των εξελίξεων) θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση μιας νέας ανοδικής κίνησης.

Η πολύ αμυντική ΕΕΕ απέδειξε για άλλη μια φορά την απροθυμία των μετόχων για ρευστοποιήσεις, παρά τη δύσκολη συγκυρία, με τη μετοχή να μαγνητίζεται από τα 50€, και να γράφει σωρευτικά μόλις 11% απώλειες από τα ιστορικά της υψηλά.

Άλλη μια «ανθεκτική» μετοχή, ο ΣΑΡ, επέστρεψε πάνω από τα 14€ και μόλις 8% από τα δικά της ιστορικά υψηλά.

Αντιθέτως, μια από τις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες τους τελευταίους μήνες, η ΜΠΕΛΑ, που έχει χάσει ήδη το 1/3 της αξίας της, κατάφερε να επιβεβαιώσει τη βάση των 22-22,10 €, κινούμενη σήμερα επιθετικά με κέρδη 2,8%.

Δεν άρεσαν, μάλλον, τα αποτελέσματα της ΜΟΗ, που σε συνδυασμό με την πρόσφατη υπεραπόδοση εν μέσω πιέσεων στις λοιπές του 25άρη, εδόθη η ευκαιρία για μερική αποεπένδυση, με τη μετοχή να κλείνει στο -% (πιέστηκε έως και το -4,8%).

Όμορφη συμπεριφορά είχε η CENER υπαρποδίδοντας και παραμένοντας σε θετικό έδαφος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με ενδοσυνεδριακά κέρδη έως και +4% και κλείσιμο στο +3,49%.

Ο Τράστορας, παρά το ότι διαπραγματεύτηκε σήμερα χωρίς το (μέτριο) μέρισμα των 0,04€ ανά μετοχή, κινήθηκε ανοδικά κλείνοντας

Τέλος, ανοδική αντίδραση έβγαλε το ΚΡΙ, με τους αγοραστές να απομακρύνονται από το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 20€.