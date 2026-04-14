Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 2,64% με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών, μιας και οι επενδυτές φάνηκαν επιθετικοί.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε απρόσκοπτα σε θετικό έδαφος καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, και έκλεισε στα υψηλά ημέρας με κέρδη 2,64% στις 2.284 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 470 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 27 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Το καλό κλίμα υποστηρίχτηκε και από τη θετική εικόνα στα διεθνή Χρηματιστήρια, που αν και υποαπέδωσαν σε σχέση με το ελληνικό, ωστόσο κατέγραφαν κέρδη όλη την ημέρα.

Οι τραπεζικές μετοχές έδωσαν τον ρυθμό από την αρχή, με τις τέσσερις «παλιές» συστημικές να αποδίδουν τα μέγιστα, και την ΕΥΡΩΒ να κάνει τη διάφορα. Η BOCHGR ξεκίνησε ράθυμα, αλλά στο τέλος βρήκε δυνάμεις να σταθεί αξιοπρεπώς, ενώ και η OPTIMA, παρά το ότι είδε έως και αρνητικό έδαφος, τελικά έκλεισε με ικανοποιητικά κέρδη.

Το μεγάλο στοίχημα στην CREDIA παραμένει, μετά και την ολοκλήρωση της σημαντικής ΑΜΚ, και πλέον η διοίκηση έχει δρόμο μπροστά της για να αποδείξει για άλλη μια φορά τις ικανότητές της.

Εντυπωσιακός ο AKTR, σε νέα υψηλά μήνα με κέρδη 9,16%, στην καλύτερη συνεδρίαση από το Καλοκαίρι του 2022.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κατέγραψε για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια τα 40€, εν μέσω μιας παρατεταμένης και ποιοτικής ανοδικής κίνησης, με επόμενο στόχο τη ζώνη των 42€.

Δυνατά συνέχισε και η ΒΙΟ, πάνω από τα 14€, ανάσες πήρε και η ΑΡΑΙΓ που μετράει ήδη 2€ κέρδη από τα χαμηλά εν μέσω γεωστρατηγικής κρίσης.

Πιέσεις και στη ΜΟΗ, με την αγορά να συνεχίζει να ..ελπίζει άμεση αποκλιμάκωση. Βεβαίως, η μετοχή παραμένει εξαιρετική, απλά θα χάσει (αν επέλθει ομαλοποίηση) το πλεονέκτημα που είχε λόγω του πολέμου.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, υπεραπέδωσε ο ΑΒΑΞ στο +4,93% με μεγάλο τζίρο, όπως και η ΠΡΟΦ, όπου πέρασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ πάνω της. Ενδιαφέρον και για τον ΦΡΛΚ σε υψηλά μήνα, ενώ και η BYLOT φλερτάρει το 1€.