Χρηματιστήριο Αθηνών: Kάτω από τις 2.077 μονάδες με απώλειες 2,47%

Πτωτική η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει σε αρνητικό έδαφος όλη την ημέρα, ελλείψει αγοραστικού ενδιαφέροντος, και να κλείνει με απώλειες 2,47% στις 2.077 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, στα 306 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 23 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών), κάτι που επιταχύνει τους φόβους για εκτροχιασμό των πραγμάτων.

Προς το παρόν, ο Δείκτης παραμένει στο εύρος 2050-2190 μονάδων, μην έχοντας καταγράψει χαμηλότερες τιμές από τις «δύσκολες» πρώτες ημέρες της ανάφλεξης της γεωστρατηγικής κρίσης.

Ωστόσο, ο Τραπεζικός Δείκτης (-2,67%, σήμερα) δοκίμασε και σήμερα τις 2.240-2.245, που αφορούν στα δικά του χαμηλά κίνησης, και οι επενδυτές προφανώς κρατούν την ανάσα τους.

Οι διεθνείς αγορές συμπεριφέρθηκαν σήμερα επίσης αδύναμα, με τον S&P500 να χάνει για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης τις 6600 μονάδες, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα, μετά και τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Powell και τα δεδομένα του πληθωρισμού παραγωγού στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται δε ότι η πτωτικότητα συνδέεται και με τη λήξη των συμβολαίων στην Αθήνα, ώστε να πιέζει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, μιας και στραγγαλίζεται η ρευστότητα, την ίδια ώρα που πιέζονται και τα περιθώρια ασφάλισης.

Η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή, καθώς όλα κρίνονται από την ειδησεογραφία και όχι τα θεμελιώδη. Σε αυτήν τη φάση, τα σενάρια είναι πολλά, και δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν τελικά εισερχόμεθα σε μια νέα (ζοφερή) πραγματικότητα ή απλά διανύουμε μια περίοδο ..εκπτώσεων.

Στο ταμπλό, η επικυριαρχία των πωλητών ήταν προφανής, με την πλειονότητα των τίτλων να κλείνουν αρνητικές και μόλις 15 να διασώζονται, αξιομνημόνευτες μονάχα οι ΕΥΔΑΠ (+4,88%), ΜΟΗ (+0,1%) και DIMAND (+1,6%).

Ειδικότερα για την πρώτη, πέρασε ένα ευμέγεθες πακέτο προσυμφωνημένης συναλλαγής 3 εκατομμυρίων τεμαχίων, σε τιμή 9,7€ ανά μετοχή (αξίας 29,10 εκατ. ευρώ). Ήτοι, το 2,82% της εταιρείας.

Κι όπως ακούγεται, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ήταν πίσω από αυτήν τη συναλλαγή, επιμένοντας στην προ ημερών τοποθέτησή της, όταν είχε εξαγοράσει το 9,71% (μέσω URBAN SERVICES) από τον Paulson.

Κατά τα λοιπά, εντύπωση προκάλεσε η ανθεκτικότητα της ΒΙΟ, που από τη ζώνη του -3% έκλεισε στο -0,76%, μια από τις πλέον πιεσμένες μετοχές αυτό το διάστημα.

Εξαιρώντας την ΕΥΔΑΠ που κατέγραψε νέα υψηλά και τις ΜΟΗ-ΕΛΠΕ που υποστηρίχτηκαν λόγω της κίνησης της τιμής του πετρελαίου, ανθεκτικότερες αποδεικνύονται οι ΟΤΕ (χάνει μόλις 3%), ΟΤΕ και ΣΑΡ (-8%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ και AKTR (χάνουν από 10 έως 11%).

Τονίζεται ότι η τοποθέτηση σε τέτοιες καταστάσεις (ή ακόμα και η απόφαση αποεπένδυσης) σχετίζεται με το προφίλ του καθενός και τη στρατηγική του, άσχετα της πρόβλεψης. Με άλλα λόγια, ακριβώς λόγω της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης για το πού θα σταματήσει η τρέχουσα πλαγιολίσθηση (ή αν θα ξεκινήσει μεγαλύτερη πτωτική τάση), καλό είναι να υπάρχει ένα σχέδιο που ταιριάζει στον καθένα ξεχωριστά, που θα περιλαμβάνει τόσο το δυνητικό (ευκταίο) κέρδος, όσο και τη δυνητική ζημία που μπορεί να προκύψει.