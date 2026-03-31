Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανοδική αντίδραση με κέρδη 2,9% εν αναμονή του MSCI

Οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη βούληση για αποκλιμάκωση της γεωστρατηγικής κρίσης ήταν αρκετές για να προσδώσουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, τόσο στο ελληνικό Χρηματιστήριο όσο και στα διεθνή.

Πράγματι, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει στις 2.065 μονάδες με κέρδη 2.9% σε υψηλά ημέρας.

Ταυτόχρονα, τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών κέρδιζαν συνεχώς έδαφος, ενώ και στην κανονική συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, τα πράγματα συνέχισαν έντονα ανοδικά με τον S&P500 να κερδίζει άνω του 1,3% στο κλείσιμο του ΧΑ.

Εξάλλου, με κέρδη εκινείτο όλη ημέρα και ο γερμανικός DAX40, ενώ ο Δείκτης Κινδύνου VIX έχανε κατ’ αντιστοιχία έδαφος.

Προφανώς, δεν γίνεται λόγος για επίλυση της προβληματικής στη Μέση Ανατολή, διότι αφενός καμία επίσημη ή έγκυρη πηγή δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο, ενώ και η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (το αργό πάνω από 100 δολάρια), ώστε η εικόνα να αφήνει μόνο πρώιμα σημάδια.

H συναλλακτική δραστηριότητα ήταν πολύ καλή, στα 338 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 20 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κρατήσουμε την άρνηση, δις, των αγοραστών να αφήσουν τον Δείκτη κάτω από τις 2000 μονάδες (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/3 οι 1998,66, και στις 23 Μαρτίου οι 1998,09).

Ώστε το εν λόγω επίπεδο να είναι και ένα δικαιολογημένο σημείο εξόδου, εν τη περιπτώσει αρνητικής έκβασης, κάτι που με τη σειρά του δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην αγοραστική προσπάθεια.

Η σημερινή επικείμενη απόφαση του MSCI για το ελληνικό χρηματιστήριο αποτελεί έναν από τους βασικούς καταλύτες της περιόδου, καθώς αφορά στο αν η αγορά θα ενταχθεί σε λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη. Δεν πρόκειται για άμεση αναβάθμιση, αλλά για ένα πρώτο βήμα που ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική αλλαγή κατηγορίας.

Στο θετικό σενάριο, η ένταξη σε λίστα παρακολούθησης σηματοδοτεί ότι η Ελλάδα πλησιάζει στην επαναταξινόμηση. Αυτό συνήθως οδηγεί σε σταδιακή τοποθέτηση κεφαλαίων, καθώς επενδυτές επιδιώκουν να προηγηθούν των μελλοντικών εισροών. Παράλληλα, περιορίζεται το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας, γεγονός που στηρίζει τις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα σε τράπεζες και μεγάλες εισηγμένες. Μπορεί να προκύψει μια φάση ανατιμολόγησης της αγοράς.

Στο αρνητικό σενάριο, δηλαδή αν δεν υπάρξει καμία εξέλιξη, η αντίδραση αναμένεται επιφυλακτική έως αρνητική. Μέρος της προσδοκίας έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, επομένως η απουσία προόδου μπορεί να οδηγήσει σε κατοχύρωση κερδών ή σε απώλεια δυναμικής. Η μακροπρόθεσμη εικόνα δεν αλλάζει, αλλά απομακρύνεται ένας άμεσος καταλύτης.

Υπάρχει και ένα ενδιάμεσο σενάριο, όπου αναγνωρίζεται πρόοδος αλλά επισημαίνονται αδυναμίες, κυρίως σε βάθος αγοράς, ρευστότητα και διασπορά μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, η προοπτική παραμένει, αλλά μετατίθεται χρονικά.

Συνολικά, η ουσία βρίσκεται στο αν η απόφαση θα πυροδοτήσει πραγματικές εισροές κεφαλαίων. Εκεί θα κριθεί και η ουσιαστική επίδραση στην αγορά.

Εν πάση περιπτώσει, η πλειονότητα των μετοχών έκλεισαν ανοδικές, και αρκετές εξ αυτών με καλά κέρδη.

Ο τραπεζικός κλάδος ηγήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, διότι η παρούσα συνθήκη τις ευνοεί, με τον Τραπεζικό Δείκτη να κερδίζει 6,33%.

Ανοδικό κρεσέντο και για τις μετοχές του Ομίλου Viohalco, μιας και όλες ήταν (και παραμένουν) έντονα πιεσμένες. Ενδεικτικά, η ΒΙΟ υπεραπέδωσε με κέρδη 7,78% και η CENER με 6,77%.

Μια ακόμα πιεσμένη μετοχή το τελευταίο διάστημα είναι η ΛΑΜΔΑ, και μάλιστα σήμερα πάλεψε για τρίτη μέρα να κρατήσει τη στήριξη των 5,90.

Ο TITC θέλει την προσοχή του, μιας και έχει χάσει σχεδόν το ¼ της αξίας του, με τα χρηματοοικονομικά να δικαιολογούσαν ακόμα και τα ιστορικά υψηλά των 59€, σήμερα δοκίμασε τα 45.

Δυνατό αγοραστικό ενδιαφέρον και για την πάντα ενδιαφέρουσα ΓΕΚΤΕΡΝΑ, που δίνει ευκαιρία κάτω από 34€ για μια επαναφορά στα 37.

Εντύπωση προκάλεσε το άλμα της BYLOT +8,65%, με τους επενδυτές να την ..κυνήγησαν μόλις ένιωσαν ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, ωστόσο θέλει προσοχή ο μέτριος τζίρος.

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι κουτσή, λόγω αργίας Μ. Παρασκευής (Καθολικών). Επίσης, το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα 6/4, καθώς αφορά στη Δευτέρα του Πάσχα (Καθολικών). Ωστόσο, η Νέα Υόρκη θα ανοίξει κανονικά τη Δευτέρα, επιτείνοντας την αβεβαιότητα για τη Λεωφόρο Αθηνών.