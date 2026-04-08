Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρά κέρδη 6,58% με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Την καλύτερη συνεδρίαση του έτους κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με φόντο τις πολύ θετικές εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα ανοδικός, κινούμενος από την αρχή της συνεδρίασης σε δυσθεώρητα ύψη, μιας και οι λοιπές μεγάλες χρηματαγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει το πολύ καλό κλίμα.

Και μάλιστα, η ποιότητα της ανόδου ήταν προφανής, με υψηλότατη συναλλακτική δραστηριότητα 525 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μάλιστα μόλις τα 33 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών και τα υπόλοιπα «πέρασαν» από το ταμπλό καθαρά.

Και μια πιο προσεκτική ανάλυση θα δείξει ότι, μολονότι υπήρξαν υπερβολές ως προς τις αποδόσεις των μετοχών, αυτές συνοδεύτηκαν από ισορροπημένα «χτυπήματα» και ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις από όσους βραχυπρόθεσμους είχαν ..τολμήσει να αγοράσουν κοντά στις 2.000 μονάδες.

Έτσι, ο Δείκτης έκλεισε με κέρδη 6,58% στα απόλυτα υψηλά ημέρας, στις 2.286 μονάδες, με την πλειονότητα των τίτλων να εκρήγνυνται ανοδικά, ενώ επισημαίνεται είχαμε να δούμε τέτοια απόδοση από τις αρχές Απριλίου 2025, όταν και η αγορά, αντίστοιχα, προεξοφλούσε ότι η τότε άτσαλη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ δεν θα οδηγούσε πουθενά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιστρέψαμε «επίσημα» σε επίπεδα προ της επίθεσης των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Οίκοθεν νοείται ότι ο Τραπεζικός Δείκτης έδωσε τον ρυθμό, με εντυπωσιακά κέρδη 10,71% και φυσικά όλες τις τραπεζικές μετοχές με κέρδη από +6,14% (BOCHGR) έως +13,06% (ΑΛΦΑ).

Το θετικό επενδυτικό αφήγημα υποστηρίχτηκε και από τη συμπεριφορά των υπολοίπων αγορών, τόσο των μετοχικών (λ.χ. ο γερμανικός DAX40 κατέγραφε μόνιμα κέρδη άνω του 5%, ενώ και τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών επέμεναν όλη την ημέρα σε υψηλά επίπεδα) όσο και των εμπορευμάτων (το αργό είδε -20% σε λίγες ώρες, χάνοντας 25 δολάρια ανά βαρέλι) και του συναλλάγματος, με το δολάριο να υποχωρεί αισθητά έναντι όλων των μεγάλων νομισμάτων.

Επιμέρους, υπήρξαν μετοχές που υπεραπέδωσαν αισθητά, πέραν από τις τραπεζικές, όπως η ΕΛΧΑ (+11,94%), η MTLN (+8,94%) και η ΑΡΑΙΓ (+8,19%).

Η αγορά ήταν πιεσμένη τόσον καιρό, και λογικό ήταν να αποσυμπιεστεί, όμως με τέτοια εικόνα, δύσκολα κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι δεν θα υπάρξει ανοδική συνέχιση, πλην -φυσικά- απρόβλεπτων γεγονότων ή ..δηλώσεων.

Επίσης, με τη σημερινή συνεδρίαση, έκλεισε σε μεγάλο βαθμό η στρέβλωση που υπήρξε από τίτλο σε τίτλο ως προς τις ζημίες που κατέγραφαν μερικές, όμως η ποιότητα μερικών αφενός απεδείχθη στο δύσκολο σκέλος, αφετέρου καταγράφεται ακόμα και τώρα, με κάποιες να βρίσκονται σε νέα ή κοντά σε τέτοια ιστορικά ή πολυετή υψηλά, όπως ΓΕΚΤΕΡΝΑ (με εντυπωσιακά αποτελέσματα 2025), ΣΑΡ, ΚΡΙ, με πολύ ανθεκτικές, επίσης τις AKTR και ΙΝΤΕΚ.

Να επισημανθεί ότι η ALWN (-0.66%) δεν ακολούθησε το ανοδικό κρεσέντο μάλλον λόγω αποκοπής μερίσματος, και όχι για άλλον λόγο, ενώ και οι ΕΛΠΕ-ΜΟΗ ήταν αναμενόμενο να πισωπατήσουν, καθώς η παρούσα συνθήκη τούς αφαιρεί το πλεονέκτημα των τελευταίων εβδομάδων, παραμένοντας όμως εξαιρετικές για το μεσοπρόθεσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι κουτσή, λόγω αργίας Μ. Παρασκευής (10/4). Επίσης, το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα 13/4, καθώς αφορά στη Δευτέρα του Πάσχα. Ωστόσο, τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα λειτουργήσουν κανονικά.