Χρηματιστήριο Αθηνών

Ενδιαφέρουσα κρίνεται η τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, καθώς παρά το ότι ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στο αμετάβλητο, επιβεβαιώθηκε η ώριμη συμπεριφορά των επενδυτών.

Κι αυτό διότι μολονότι ο Δείκτης είχε ένα αδύναμο πρώτο μισό της συνεδρίασης, κινούμενος πτωτικά και δοκιμάζοντας εκ νέου τη στήριξη των 2020 (-0,71%), που ήταν και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Παρασκευής, μολαταύτα έλαβε χώρα μια συντονισμένη προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι πωλήσεις, πράγμα που επετεύχθη, μιας και επήλθε κλείσιμο στο αμετάβλητο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οριακά διεσώθη το ανοδικό σερί των 11, πλέον, ανοδικών μηνών, με τον Σεπτέμβριο να καταγράφει κέρδη +0,62%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 160 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 205 στο κλείσιμο, με τα 148 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, και το μεγαλύτερο, προφανώς, στην ΕΥΡΩΒ@3,282€, συν. αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, η ΕΕΕ ξεκίνησε πιεσμένη ακόμα και μετά το χθεσινό σφυροκόπημα σημειώνοντας και νέα χαμηλά τριμήνου, ωστόσο σταδιακά κατάφερε να συνέλθει (+0,5% κλείσιμο), τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τη στήριξη της ζώνης των 39-39,50€. Τουλάχιστον προς το παρόν, μια επιστροφή έως και τα 44 είναι δικαιολογημένη, όπου και οριοθετείται το πτωτικό momentum της περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.

Παρεμφερής ήταν και η συμπεριφορά του TITC (αμετ.), που κράτησε οριακά το επίπεδο των 34€, αν και οι βασικές στηρίξεις βρίσκονται χαμηλότερα. Η μετοχή έχει καταπέσει σε μια περίοδο επενδυτικής αδιαφορίας, η μόνη από τον 25άρη που καταγράφει απώλειες εντός του 2025, και μάλιστα αξιοσημείωτες για τον χαρακτήρα της, της τάξεως του -13,4%.

Αδύναμη παρουσιάστηκε σήμερα και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,1%), χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μιας και η παρατεταμένη ανοδική της τάση παραμένει κραταιά.

Αντισταθμιστικά λειτούργησαν οι τραπεζικές μετοχές, με μικτά πρόσημα και ώριμη συμπεριφορά. Οι ΟΡΤΙΜΑ και BOCHGR ήταν μεν μέτριες μετά και τη χθεσινή πολύ ισχυρή ανοδική τους κίνηση, ωστόσο, πρωταγωνιστής ήταν η ΑΛΦΑ με το +1,52% σε νέα πολυετή υψηλά, πρώτη στην κατάταξη αποδόσεων στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με +123% από 1/1, ενώ και η ΕΥΡΩΒ, όπως προανεφέρθη, σημείωσε υψηλό τζίρο.

Ο AKTR ήταν ασταμάτητος για άλλη μια συνεδρίαση. Η μετοχή κατέγραψε νέα πολυετή υψηλά με κέρδη 2%, μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο, με καθαρό τίμημα 194,6 εκατ. ευρώ. Η μετοχή διανύει την 13η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, ενώ και ο Σεπτέμβριος έκλεισε με κέρδη 10,5%.

Η προαναφερθείσα απόδοση είναι η τρίτη καλύτερη στον 25άρη, πίσω τις ΒΙΟ και CENER που κέρδισαν +14% και +12% αντίστοιχα.

Παρεμπιπτόντως, πολύ καλό μήνα κατέγραψαν επίσης οι μικρομεσαίες ΑΤΕΚ (+37%), ΜΕΒΑ (+37%), ΜΙΓ (+24%) και ΚΟΥΑΛ (+13%).

Μιλώντας για μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η MEBA έλαμψε (και) σήμερα, σημειώνοντας νέα υψηλά 25ετίας στην κεφαλαιοποίηση των 86 εκατ. ευρώ, με κέρδη ημέρας 21,9%. Το αγοραστικό κρεσέντο της μετοχής συνοδεύτηκε από υψηλότατη συναλλακτική δραστηριότητα 115 χιλιάδων τεμαχίων, που αφορά σε 37 (!) φορές ανώτερη της μεσοσταθμικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες συνεδριάσεις του 2025 έκλεινε κάτω από 4€, ενώ πριν πέντε χρόνια αποτιμάτο στα ..1,30 ευρώ. Στις αρχές Ιουλίου διένειμε και μέρισμα 4%, με την τιμή ήδη να βρίσκεται +32% μετά την αποκοπή.

Το ΚΡΙ, επίσης, συνέχισε την ανοδική του αντίδραση μετά από τόσες εβδομάδες άσκοπης πτωτικότητας, προσεγγίζοντας καταρχάς τα 18€, με καλές πιθανότητες να επανέλθει στα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά του υψηλά.