Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαμψαν ΒΙΟ, Helleniq και ΕΛΧΑ - Υποστηρικτικές αγορές σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ

Ανοδική η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει κοντά στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,43%.

Ο Δείκτης πλησίασε και πάλι την αντίσταση στην περιοχή των 2040-45 μονάδων (ενδοσυνεδριακό υψηλό 2044), την οποία για άλλη μια φορά οι αγοραστές αρνήθηκαν να προσπελάσουν.

Η συμπεριφορά αυτή δείχνει βραχυπρόθεσμα τη σημασία του επιπέδου, ώστε σε ενδεχόμενη ανοδική διάσπαση να εξαχθεί ευχερώς το συμπέρασμα ότι θα επέλθει συνέχιση προς τις 2090.

Αν και το πρώτο δίωρο ήταν αδιάφορο, με τον Δείκτη να κινείται πέριξ του αμετάβλητου με 16 εναλλαγές προσήμου, τελικά τα πράγματα βελτιώθηκαν, με τη βοήθεια της αντίστοιχης πλαγιοανοδικής εικόνας στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κατέληξε υψηλή, στα 196 εκατ. ευρώ, με πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών αξίας 30 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης παραμένει στο εύρος 1995-2045 μονάδων για 10η συνεδρίαση.

Επιμέρους, δυνατά κινήθηκαν οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, με αιχμή του δόρατος την ΕΛΧΑ. Η μικρή αδελφή, πλέον στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, κατάφερε να δει νέα πολυετή υψηλά, μετρώντας 8 ανοδικούς μήνες στους τελευταίους 10, με απόδοση +47% από 1/1. Το +5,21% της σημερινής συνεδρίασης ήρθε με σημαντικά υψηλότερο τζίρο του μέσου όρου, πράγμα τπου υπονοεί το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον για τη μετοχή.

Τα ΕΛΠΕ κινήθηκαν ανοδικά (+3,99%), προφανώς επηρεασμένα από την εξέλιξη με τη Chevron. Αν και για πολλούς αναμενόμενη, η επίσημη υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των 4 θαλασσοτεμαχίων σε Κρήτη και Πελοπόννησο της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy έχει ειδικό βάρος τόσο για τη δεύτερη όσο και για τον ελληνικό ενεργειακό χάρτη.

Φυσικά, η μετοχή παραμένει ενδιαφέρουσα, με χαρακτήρα αμυντικό, όσο πρέπει, και ισχυρή μερισματική πολιτική, ενώ η ορατότητα στα αποτελέσματά της για τα επόμενα χρόνια της δίνει πόντους, θεωρώντας ότι θα υπάρξει επιπλέον υποστήριξη στη μετοχική της βάση στο μέλλον.

Ο ΟΤΕ συνέχισε σε νέα υψηλά μήνα με κέρδη 0,91%, ενώ επίσης από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.