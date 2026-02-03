Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεν φοβήθηκε το sell off του χρυσού και παρακολουθεί το δολάριο

Συνήθως, τα επεισόδια έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες, μία απότομη πτώση ή αύξηση της μεταβλητότητας στις αγορές μετοχών, ομολόγων και εμπορευμάτων έχει σταθεί αφορμή για την ουσιαστική χειροτέρευση της κατάστασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά τα όσα, άκρως εντυπωσιακά, συνέβησαν από την προηγούμενη Πέμπτη και μετά στις αγορές πολύτιμων μετάλλων και την αύξηση της έντασης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του δολαρίου ΗΠΑ με τα υπόλοιπα διεθνή νομίσματα, και το κακό ξεκίνημα της εβδομάδας στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, πολλοί επενδυτές είχαν προετοιμαστεί για μία κακή χρηματιστηριακή Δευτέρα, ίσως και για μία κακή χρηματιστηριακή εβδομάδα.

Το τι έγινε αυτές τις μέρες στις διεθνείς αγορές είναι λίγο πολύ γνωστό. Ο χρυσός και το ασήμι υπέστησαν πολύ βαριές απώλειες από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά και μέσα σε 24 ώρες άλλαξε πλήρως η εικόνα αυτών των αγορών.

Ο χρυσός, ο οποίος μόλις την προηγούμενη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου είχε καταφέρει να περάσει για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια/ουγγιά, ξεπέρασε την Πέμπτη το πρωί τα 5.600 δολάρια και στην συνέχεια ξεκίνησε μία γερή βουτιά που τον έφερε το απόγευμα της Παρασκευής κάτω από τα 4.600 και χθες το πρωί κάτω και από τα 4.450 δολάρια/ουγγιά πριν αρχίσει να ανακάμπτει.

Στο ασήμι, το οποίο είχε ξεπεράσει με τρομερή ορμή τα 100 δολάρια/ουγγιά την 26η Ιανουαρίου, είχαμε ακόμα πιο εντυπωσιακές κινήσεις, καθώς την Πέμπτη πέρασε πάνω από τα 121 δολάρια/ουγγιά και το απόγευμα της Παρασκευής βρέθηκε κάποια στιγμή κάτω από τα 80 δολάρια.

Η αναταραχή συνεχίστηκε και χθες, καθώς το ασήμι πλησίασε τα 71 δολάρια/ουγγιά πριν ανακάμψει. Παρόμοιες «άγριες» κινήσεις είχαμε στην πλατίνα και το παλλάδιο.

Σοβαρή αναταραχή είχαμε και στις αγορές crypto, με το Bitcoin να χάνει τα 80.000 δολάρια και να βρίσκεται σε νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.

Από την άλλη μεριά, έντονες διακυμάνσεις είχαμε και στις ισοτιμίες του αμερικανικού δολαρίου μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Από την μία μεριά είχαμε τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ την Τρίτη 27η Ιανουαρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει εμμέσως πως το αδυνάτισμα του δολαρίου δεν είναι υπερβολικό και το αμερικανικό νόμισμα να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδά από το 2021 σε σχέση με το ευρώ.

Κάποια στιγμή την Τρίτη, η σχέση των δύο νομισμάτων πλησίασε το 1,21 δολάρια/ευρώ, ενώ έναν χρόνο πριν ήταν κοντά στα 1,02 δολάρια/ευρώ. Από την Πέμπτη και μετά όμως, ιδίως μετά την ανακοίνωση του ορισμού του Kevin Warsh ως υποψήφιου προέδρου της αμερικανικής Fed, τα πράγματα άλλαξαν απότομα και η ισοτιμία επέστρεψε στα 1,185 δολάρια/ευρώ.

Οι διαφορές αυτές μπορεί να φαίνονται πολύ μικρές σε όποιον δεν ασχολείται ουσιαστικά με τις διεθνείς νομισματικές ισοτιμίες αλλά είναι πολύ μεγάλες για να γίνουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Το πολύ αρνητικό χθεσινό ξεκίνημα των ασιατικών χρηματιστηρίων χθες το πρωί, με το κορεατικό χρηματιστήριο να υποχωρεί κατά 5,26% και τα κινεζικά κοντά στο 2,50%, δημιούργησε σε πολλούς την βεβαιότητα πως κάτι αντίστοιχο θα γινόταν και στα ευρωπαϊκά και φυσικά και στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι. Το ξεκίνημα της συνεδρίασης ήταν ήπια πτωτικό και σταδιακά ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών πέρασε σε θετικό έδαφος για να κλείσει τελικά με άνοδο 1,38% Παρόμοια ήταν η εξέλιξη της κατάστασης και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Είναι φανερό πως οι επενδυτές στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έκριναν πως η αναταραχή που περιγράψαμε προηγουμένως δεν πρόκειται να επηρεάσει ιδιαίτερα τις επιδόσεις και τις προοπτικές των εισηγμένων εταιρειών και της ελληνικής οικονομίας. Είναι άραγε αυτή μία λογική αντίδραση ή μία υπεραισιόδοξη θεώρηση των πραγμάτων;

Για να απαντήσουμε στο προηγούμενο ερώτημα, ας αναρωτηθούμε πρώτα αν οι ελληνικές επιχειρήσεις και η ελληνική οικονομία πρόκειται να ζημιωθούν από την απότομη πτώση της τιμής του χρυσού και των πολύτιμων μετάλλων. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να βρούμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.

Η Ελλάδα δεν είναι μεγάλη παραγωγός χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων και οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τα πολύτιμα μέταλλα.

Εξ όσων γνωρίζουμε, οι ελληνικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες δεν έχουν σοβαρές δραστηριότητες στις συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων ούτε στις χρηματιστηριακές κινήσεις πάνω σε αυτά.

Είναι μάλλον προφανές πως όλη αυτή η αναταραχή δεν «αγγίζει» ούτε τις εισηγμένες εταιρείες ούτε την ελληνική οικονομία, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να πληγούν οι τιμές των μετοχών.

Όσο αφορά στο δολάριο και τις πρόσφατες εντονότερες αναταράξεις του, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ισοτιμία του δολαρίου με το ευρώ (η βασική ισοτιμία που ενδιαφέρει τις εισηγμένες επιχειρήσεις και την οικονομία) κινείται γύρω στα τωρινά επίπεδα (1,185 δολάρια/ευρώ) εδώ και πολλούς μήνες.

Αν η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος που είχε εκδηλωθεί την προηγούμενη Τρίτη είχε συνεχιστεί και ενταθεί, τότε θα ήταν λογικό να ανησυχήσουμε περισσότερο, καθώς για πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις αυτό θα συνιστούσε έναν νέο κίνδυνο.

Η παραμονή της ισοτιμίας αυτής στα τωρινά επίπεδα είναι προφανώς αρνητική για πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά δεν είναι κάτι νέο για τους επενδυτές και τους χρηματιστηριακούς αναλυτές οι οποίοι γενικά την έχουν λάβει υπόψη στις εκθέσεις τους.

Απόλυτα λογική λοιπόν η αντίδραση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην μεγάλη πτώση και τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές πολύτιμων μετάλλων και στην αύξηση της μεταβλητότητας των ισοτιμιών του αμερικανικού δολαρίου, καθώς δεν επηρεάζονται σχεδόν καθόλου οι δραστηριότητες των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Ειδικά αφού και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είχαν μία παρόμοια ανθεκτική συμπεριφορά. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως είναι σωστό να αδιαφορούμε για την εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτούς τους δύο τομείς.

Μία μεγαλύτερη κρίση στα πολύτιμα μέταλλα θα μπορούσε να πλήξει και τις παγκόσμιες αγορές μετοχών και φυσικά και την ελληνική.

Και βέβαια, μία ενδεχόμενη ισχυρή υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου δεν θα ήταν και πολύ καλή για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αυτή την στιγμή όμως, η ψύχραιμη αντίδραση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι δικαιολογημένη.

Για την συνέχεια, καλό είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή, ειδικά όσον αφορά στην πορεία του αμερικανικού δολαρίου. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να μας περιμένουν στις γωνίες.