Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,63%

Μολονότι η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, τελικά η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε νωρίς ενδοσυνεδριακό υψηλό +0,94%, όμως έκτοτε πλαγιολίσθαινε, για να κλείσει τελικά έως και σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες 0,63% στις 2.275 μονάδες, και μάλιστα στα χαμηλά ημέρας.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 330 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Κι έτσι, η ευκταία προσπέλαση των 2.300 μονάδων μετατέθηκε για άλλη ημέρα, παρά το ότι εντός της ημέρας υπήρξαν πολύ ανώτερες τιμές.

Ο Δείκτης μας, ενώ στην αρχή συσχετίστηκε με το γενικότερα αισιόδοξο κλίμα, μιας και οι ευρωαγορές κατέγραφαν αντίστοιχα κέρδη και τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών κέρδιζαν έδαφος με τον S&P500 προς νεότερα ιστορικά υψηλά, ωστόσο άλλαξε άτσαλα συμπεριφορά, την ίδια ώρα που η τιμή του πετρελαίου έπαιρνε την ανιούσα, τρομάζοντας βραχυπρόθεσμα.

Βεβαίως, η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη, με τα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ να έχουν «σβήσει» εντελώς τη γεωστρατηγική κρίση από το ταμπλό, προεξοφλώντας την καλύτερη δυνατή συνέχεια, τηρουμένων των αναλογιών.

Εν πάση περιπτώσει, ο Τραπεζικός Δείκτης επιβάρυνε το κλίμα, κλείνοντας αντίστοιχα σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 2,06%, ενώ από τις τραπεζικές μετοχές μονάχα οι CREDIA και OPTIMA έμειναν θετικές, και μάλλον συγκυριακά.

Η ΔΕΗ απασχόλησε πρωτίστως την επενδυτική κοινότητα, καθώς μετά από μια σημαντική ανοδική κούρσα 16,50-20€ διόρθωσε βίαια χάνοντας ενδοσυνεδριακά έως 1€. Και λογικά, εν αναμονή μιας ευμεγέθους ΑΜΚ, υπάρχει μια ευαισθησία που προκύπτει κυρίως από τη μειωμένη (έως τώρα) ορατότητα για τους όρους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα δεδομένα, η οποιαδήποτε ένεση ρευστότητας θα είναι υπέρ του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας, και συνυπολογίζοντας την πολυετή αποτελεσματικότητα της διοίκησης, μπορεί να εξαχθεί ευχερώς ότι μια τέτοια εξέλιξη μεταφράζεται θετικά.

ΜTLN και ΓΕΚΤΕΡΝΑ υπεραπέδωσαν, με τους αγοραστές να υποστηρίζουν τις θέσεις τους. Αφενός, η MTLN συνεχίζει να μαζεύει δυνάμεις και μετά από πολλούς μήνες πιέσεων, δείχνει να πραγματοποιεί μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια να πείσει, με φόντο και τα σταθεροποιητικά αποτελέσματα 2025˙ αφετέρου, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αξία της, παραμένοντας μια από τις καλύτερες περιπτώσεις στο ταμπλό, επιμένοντας σε υπερπολυετή υψηλά.

Η ΑΡΑΙΓ συντηρήθηκε πάνω από τα 13€ και σε νέα υψηλά μήνα, εν αναμονή του ικανοποιητικού μερίσματος 0,9€ της 28ης Απριλίου, όπως εξάλλου και ο ΔΑΑ πέριξ των 11€, με το μέρισμα να αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη, ύψους 0,66€ (6% στα τρέχοντα επίπεδα).

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, συνεχίστηκε η καλή εικόνα στον ΦΡΛΚ, αν και το κλείσιμο στο αμετάβλητο δεν αντιπροσωπεύει τη συνεδρίαση. Η QLCO ένα αναμονή των αποτελεσμάτων της (21/4) φαίνεται να προεξοφλεί θετική έκπληξη, έχοντας βγάλει αγοραστές στη ζώνη των 5,70 που αφορά και σε σημαντική στήριξη, με πρώτο στόχο τα 6,40. Τέλος, η ΚΟΥΕΣ, σε υψηλά διμήνου και σχεδόν 15% υψηλότερα από τη βάση των 6,10 που τίμησε εν μέσω κρίσης, αντιμετωπίζει μια βραχυπρόθεσμη αντίσταση στα 7, κοιτώντας επάξια το επίπεδο των 7,8€.