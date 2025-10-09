Εισηγμένες: Συγκρατημένη μείωση στα περιθώρια παρά τις πιέσεις

Τα περιθώρια της λειτουργικής κερδοφορίας είναι δείκτης υγείας των εμποροβιομηχανικών εταιριών και σε μεγάλο βαθμό δείχνουν και τα περιθώρια ευελιξίας των επιχειρήσεων. Η ικανότητα των περιθωρίων να απορροφούν τους κραδασμούς του κόστους – ειδικά εκεί που υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη- δίνουν χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν είτε από την αύξηση του κόστους είτε από τον ανταγωνισμό.

Διαχρονικά οι εισηγμένες εταιρίες στο ΧΑ κινούνται με ένα μέσο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στο 13% το οποίο ωστόσο περιλαμβάνει και την ένδοξη περίοδο των ισχνών αγελάδων 2011 -2016. Από το 2020 τα λειτουργικά περιθώρια σταθεροποιήθηκαν πάνω από το 12% σε κάθε εξάμηνο με το β’ εξάμηνο να έχει ελαφρώς καλύτερη εικόνα λόγω εποχικής ζήτησης σε βασικούς εμπορικούς κλάδους.

Πώς εξελίσσονται τα περιθώρια κερδοφορίας στο ΧΑ

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Εξετάζοντας το α’ εξάμηνο του 2025 και αφού αφαιρέσουμε εταιρίες που έχουν ισχυρή επίδραση από μη οργανικές εγγραφές προκύπτει ότι το λειτουργικό περιθώριο έχει υποστεί φθορά 73 μονάδες βάσης στο σύνολο υποχωρώντας στο 14,4%. Οι βασικότεροι λόγοι εντοπίζονται σε ενεργειακό κόστος και έξοδα διάθεσης που εμφανίζουν κατά περίπτωση από ήπιες έως σημαντικές διακυμάνσεις. Στο σύνολο της αγοράς παρατηρείται ισορροπία καθώς 56 εταιρίες δείχνουν βελτίωση στα περιθώρια κέρδους ενώ 58 έχουν χαμηλότερα περιθώρια σε σχέση με πέρυσι.

Οι δεικτοβαρείς μετοχές με κεφαλαιοποίηση άνω των 800 εκατ. ευρώ εμφανίζουν μείωση 57 μονάδων βάσης υποχωρώντας στο 15,01% κυρίως λόγω των επιδόσεων των διυλιστηρίων και της Metlen οι οποίες περιέχουν έκτακτες αρνητικές εγγραφές ενώ στον αντίποδα ισχυρή βελτίωση δείχνουν τα περιθώρια των ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Intralot και Σαράντη.

Στις εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (μέχρι 100 εκατ. ευρώ) η υποχώρηση των περιθωρίων είναι πιο έντονη (-443 μονάδες βάσης) αφενός λόγω μη επαναλαμβανόμενων θετικών εγγραφών πέρυσι και αρνητικών φέτος. Σημαντική βελτίωση δείχνουν η ΕΧΑΕ, Lavipharm MIG, Profile, Flexopack και ΟΛΘ ενώ στον αντίποδα σημαντική μείωση έχουν οι Ελλάκτωρ, ΟΝΥΧ (ζημιές) Intracom (μεταβατικός ισολογισμός) και Mermeren. Τέλος, στην μικρή κεφαλαιοποίηση παρατηρείται βελτίωση 71 μονάδων βάσης με μεγάλες ωστόσο αποκλίσεις να προέρχονται από ζημιογόνες εταιρίες.

Στην τελική γραμμή η εικόνα παραμένει ικανοποιητική καθώς τα περιθώρια υποχώρησαν μεν στην πίεση των υψηλότερων αποσβέσεων, άντεξαν δε πάνω από το καθοριστικό επίπεδο του 5%. Η υποχώρηση είναι πιο έντονη στα περιθώρια σε σχέση με την λειτουργικό μέρος αντανακλώντας την επιβάρυνση και από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες. Από τις 114 εμποροβιομηχανικές εταιρίες 51 εμφάνισαν βελτίωση του καθαρού περιθωρίου ενώ 63 είχαν φθορά σε σχέση με πέρυσι με την πίεση να είναι πιο έντονη σε μεσαίου μεγέθους κεφαλαιοποιήσεις.

Παρά τη συγκρατημένη υποχώρηση, η συνολική εικόνα των περιθωρίων κερδοφορίας στις εισηγμένες παραμένει θετική. Οι περισσότερες εταιρίες απέδειξαν ότι διαθέτουν την ευελιξία και τη λειτουργική ανθεκτικότητα να απορροφούν έκτακτες πιέσεις (συναλλαγματικές διαφορές προβλέψεις, απομειώσεις κλπ), διατηρώντας ικανοποιητικές επιδόσεις. Η διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών κεφαλαιοποίησης καταδεικνύει πως η ποιότητα του ισολογισμού και η δυνατότητα διαχείρισης ρευστότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της κερδοφορίας. Αν και το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, τα περιθώρια δείχνουν ανθεκτικότητα, προσφέροντας μια υπόσχεση καλών μεγεθών για το σύνολο του 2025.