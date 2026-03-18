Απώλειες 0,62% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεδρίαση για γερά νεύρα, η σημερινή, καθώς χάθηκαν άτσαλα τα πρωινά (και αξιόλογα) κέρδη από το ταμπλό.

Ειδικότερα, η ημέρα ξεκίνησε πράσινη, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη έως και +1,88%, καθώς και οι υπόλοιποι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ανά τον κόσμο εκινούντο αντίστοιχα επιθετικά.

Ωστόσο, μετά τη μία το μεσημέρι, ξεκίνησαν πωλήσεις ρευστοποίησης, που εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των δεδομένων πληθωρισμού (Δείκτη Τιμών Παραγωγού Φεβρουαρίου) στις ΗΠΑ.

Σε αδρές γραμμές, μολονότι από μόνα τους θα μπορουσαν να αξιολογηθούν επιβαρυντικά (αύξηση 0,7% σε μηνιαία βάση από 0,5% τον Ιανουάριο˙ σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 0,3%˙ η μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων επτά μηνών, με τις τιμές αγαθών να ενισχύονται κατά 1,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2023), κρίσιμη θεωρείται η συγκυρία της γεωστρατηγικής κρίσης.

Διότι πολύ απλά, οι επικείμενες τιμές του επόμενου μήνα (Μαρτίου) θα αποτυπώσουν καλύτερα την κατάσταση συμπεριλαμβάνοντας και την έκρηξη της τιμής του πετρελαίου, επομένως τα πράγματα ενδέχεται να είναι ακόμα πιο επιβαρυντικά σε λίγες εβδομάδες.

Εν πάσει περιπτώσει, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν άντεξε τις πιέσεις, και με συνοπτικές διαδικασίες, ο ΓΔ κατρακύλησε σε αρνητικό έδαφος, για να κλείσει τελικά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 0,62% στις 2.130 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 285 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα, ο Δείκτης ευρίσκεται πολύ μακριά από τα κρίσιμα χαμηλά επίπεδα στη ζώνη των 2050 μονάδων, όπου είχε αναχαιτιστεί προ ημερών η επίθεση των πωλητών στην έναρξη της κρίσης, και μάλιστα δις.

Επίσης, η ζώνη 2.180-2.190 παραμένει αντίσταση, η οποία μάλιστα δοκιμάστηκε σήμερα.

Επομένως, ακόμα κι έτσι, θα μπορούσε να μεταφρασθεί η σημερινή πτωτική κίνηση ως ευκαιρία επανατοποθετήσεων, ειδικά πρώτον αν το λεκτικό του Powell σε λίγες ώρες θα είναι ήπιο και δεύτερον αν λάβουμε υπόψη μας την προθυμία των αγοραστών στις πρώτες ώρες της σημερινής συνεδρίασης.

Τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα παρουσίασε σήμερα ο Τραπεζικός Δείκτης, καθώς από το άνοιγμα στο +1,25% εκτοξεύτηκε έως το +3,18%, για να κλείσει τελικά στο -0,62%, αν και η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν επίσης μέτρια, καθώς απορρόφησε το 55% του συνολικού τζίρου.

Δυνατή η συμπεριφορά της ALWN (+2,33%), που έμεινε σταθερά θετική όλη την ημέρα. Ο TITC, επίσης, με το βλέμμα στα αυριανά αποτελέσματα του 2025 (πριν το άνοιγμα), προεξόφλησε κάτι καλό, αν και στο τέλος δεν άντεξε και γύρισε κοντά στο αμετάβλητο.

Από την άλλη, η ΔΕΗ που επίσης ανακοινώνει αποτελέσματα αύριο πριν το άνοιγμα, δεν έπεισε, παραμένοντας σε στενό εύρος διακύμανσης.

Ο ΣΑΡ έκλεισε εξαιρετικά, με κέρδη 3,32% συνεχίζοντας αμέριμνος την ανάρρωσή του μετά τις πιέσεις της περασμένης εβδομάδας.

Η ΕΕΕ στέκεται αξιοπρεπέστατη κοντά στα ιστορικά της υψηλά, έχοντας αντέξει τις ρευστοποιήσεις των ημερών, όπως εξάλλου και ο εξαιρετικός AKTR, που δεν βρίσκει ..πωλητές.

Από τη μεσαία κεφ/ση, η ΙΝΤΚΑ (-3,83%) πήρε πίσω τα χθεσινά καλά κέρδη μετά τα ωραία αποτελέσματα (εκείνης και της BYLOT), ενώ ο ΟΛΠ συνέχισε την πολύμηνη πλαγιοπτωτική κίνηση, ξεχασμένος αυτό το διάστημα από την επενδυτική κοινότητα.