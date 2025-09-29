Χρηματιστήριο Αθηνών

Με αρκετή μεταβλητότητα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, καθώς ο Γενικός Δείκτης αρχικά σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +1% (2052 μονάδες), για να επιστρέψει κοντά στο αμετάβλητο στα μισά της συνεδρίασης, και να μείνει εκεί έως το τέλος, κλείνοντας οριακά θετικός στο +0,12% λίγο πάνω από τις 2.034 μονάδες.

Προς το παρόν, συνεχίζεται η κίνηση συσσώρευσης εντός του γνωστού εύρους 2000-2060 μονάδων, όπου ο Δείκτης διαπραγματεύεται για σχεδόν έναν μήνα, με τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση να συντηρείται.

Και μολονότι εκλείπει η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση, μολαταύτα η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη σημασία της στήριξης των 2020 μονάδων (χαμηλό Παρασκευής), ως άξονας περιστροφής για την ενδεχόμενη ανοδική συνέχιση.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 138 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 25 στο κλείσιμο, με τα 80 σε πέντε τραπεζικές μετοχές και τα -σχεδόν- 14 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Περί αυτού, τα δύο πιο ενδιαφέροντα κρίνονται εκείνο των 250 χιλ. μετοχών ΑΕΜ@6,13€ και εκείνο των 68,7 χιλ. μετοχών ΚΡΙ@17,74€.

Άνευ ετέρου, οι αντίρροπες δυνάμεις της συνεδρίασης ήταν οι MTLN (+1,99%) και ΕΕΕ (-3,03%), με την πρώτη να βγάζει μια στιβαρή ανοδική αντίδραση μετά από τόσες ημέρες πιέσεων, και τη δεύτερη να ξεπουλιέται έως και το ενδοσυνεδριακό -4% (39,82€), σε νέα χαμηλά τριμήνου.

Δεδομένης της στάθμισης των δύο τίτλων και συνυπολογίζοντας τον αμυντικό χαρακτήρα της δεύτερης, προφανώς έλαβαν χώρα μερικής έκτασης αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, με τις 4 «παλιές» τραπεζικές μετοχές να παίζουν τον ρόλο του παρατηρητή, αποδίδοντας -θετικά- μέτρια, τουλάχιστον σε σχέση με τη συνηθισμένη επιθετική τους συμπεριφορά.

Εξαίρεση απετέλεσαν αφενός η BOCHGR, η οποία συνέχισε απτόητη σε νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη ημέρας +2,76% και καλή συναλλακτική δραστηριότητα 12 εκατ. ευρώ, τονίζοντας αφενός ότι ο Τραπεζικός Δείκτης ακόμα υπολείπεται 4% από την τοπική κορυφή του˙ αφετέρου ότι η μετοχή έχει απορροφήσει εύκολα τόσο το «κανονικό» ευμέγεθες μέρισμα των 0,48€ του Μαΐου, όσο και το πρόσφατο προμέρισμα του 2025 των 0,20€.

Κοντά της, η ΟΡΤΙΜΑ, σταδιακά «ανέβασε ταχύτητες» και βρέθηκε στο +3,41% σε υψηλά ημέρας, και πολύ κοντά στα δικά της ιστορικά υψηλά.

Απολαυστική η ανοδική αντίδραση του ΚΡΙ, με ενδοσυνεδριακά κέρδη άνω του 5% (κλείσιμο στο +4,08%), υπό τη θεώρηση ότι ενδεχομένως να αναχαιτίστηκε η βαθιά πλαγιοπτωτική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων, που έφερε τη μετοχή στα 17 ευρώ από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά των 21. Η ζώνη των 17 οριοθετεί πλέον τη μεσοπρόθεσμη τάση, μιας και δοκιμάστηκε με επιτυχία στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, με επόμενο επίπεδο τα 16-16,10, και καλές πιθανότητες επαναφοράς στα 21. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή έντονα ανοδική αντίδραση συνοδεύτηκε με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 1,93 εκατ. ευρώ (πάνω από 5 φορές της μεσοσταθμικής) συνυπολογίζοντας το προαναφερθέν πακέτο προσυμφωνημένης συναλλαγής.

Σε νέα χαμηλά τριμήνου βρέθηκε και ο βαρύς ΑΔΜΗΕ (-1,6%), συνυπολογίζοντας τις δύο πρόσφατες χρηματικές διανομές των 0,12€ και 0,0624€. Η επενδυτική αδιαφορία πιθανόν να οφείλεται στα «χλιαρά» οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου, πάντως, φαίνεται ότι η μετοχή θα αργήσει να αναρρώσει αισθητά.

Ανάσα πήραν τα ΕΧΑΕ (+3,42%), σήμερα, καθώς σημείωσαν την πρώτη ανοδική συνεδρίαση μετά από 7 πτωτικές, που μαζί με τις προτερόχρονες 9 συνεχόμενες στα τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου έφεραν τη μετοχή να διαπραγματεύεται 12% χαμηλότερα από τις κορυφές του ανοδικού ράλι ελέω πρότασης εξαγοράς από την Euronext.

Τέλος, η πάντα ενδιαφέρουσα ΙΝΛΙΦ (+1,98%) προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να «ξεκολλήσει» από τη ζώνη των 5,20€, με επόμενο μεγάλο στόχο τα 5,95-6,05, που -αν και ιστορικά υψηλά- μοιάζουν «δίκαιη» αποτίμηση. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ο πολύ μεγάλος τζίρος της, 60,5 χιλ. τεμάχια. Η μετοχή έχει δώσει και πρόσφατα (άλλο ένα) μέρισμα, ύψους 0,20€, 4%.

Ειδική μνεία στον AKTR. Έχει κλείσει 12 (!) συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, με καμία εξ αυτών να μην είχε σημειώσει χαμηλότερο επίπεδο από την αμέσως προηγούμενη, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανοδικές κινήσεις στη σύγχρονη χρηματιστηριακή ιστορία. Κι όχι τόσο από άποψη απόδοσης (+45% στο εξεταζόμενο διάστημα) όσο από τη σκοπιά της ποιότητας.