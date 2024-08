Βραζιλία: Τριάντα πόλεις σε μέγιστο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές - Δύο νεκροί (vid&pics)

Στη νοτιοανατολική Βραζιλία, η πολιτεία του Σάο Πάολο απειλείται από την προέλαση πυρκαγιών σε θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες ώθησαν τις αρχές να εκδώσουν μέγιστο συναγερμό σε 30 πόλεις και έχουν γεμίσει καπνό την πρωτεύουσά της, ενώ 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εργοστάσιο στην προσπάθειά τους να σβήσουν τις φλόγες.

Οι συνθήκες ευνοούν την εξέλιξη των πυρκαγιών, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει χαμηλό ποσοστό υγρασίας, εν μέσω μιας παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας.

«Έχουμε αυτήν τη στιγμή θέσει 30 πόλεις σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για μεγάλες πυρκαγιές και εργαζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση και να εγγυηθούμε την ασφάλεια», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Ταρσίσιο ντε Φρέιτας, ο κυβερνήτης της πολιτείας Σάο Πάολο, που είναι η πολυπληθέστερη της Βραζιλίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο εργαζομένων σε εργοστάσιο της Ουρούπες, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κατά τις προσπάθειές τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς.



Η οδική κυκλοφορία έχει επίσης διαταραχθεί, ή ακόμη και διακοπεί σε ορισμένα μέρη, λόγω του καπνού, που έχει επίσης φτάσει στο Σάο Πάολο, την ομώνυμη πρωτεύουσα της πολιτείας.

«Με τις ριπές του ανέμου, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα», σημειώνουν οι αρχές της πολιτείας σε ανακοίνωσή τους, όπου προειδοποιούν επίσης τον πληθυσμό για τους κινδύνους για την υγεία τους από τα μικροσωματίδια.

Here is another video of sugarcane fields on fire in Sao Paulo state in #Brazil, the number 1 #sugar producer in the country. Any spark near the extremelly dry fields after months without rains can generate huge fires. #environment #climate pic.twitter.com/ut1TFF6JpB