Τη σημασία των θεσμών για την ευημερία μιας χώρας απέδειξαν οι Ντάρον Ατζέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Α. Ρόμπινσον οι οποίοι τιμήθηκαν το 2024 με το Νόμπελ Οικονομίας. «Οι φετινοί βραβευθέντες απέδειξαν τη σημασία των θεσμών για την ευημερία μιας χώρας. Κοινωνίες με αδύναμο κράτος δικαίου και θεσμούς που εκμεταλλεύονται τον πληθυσμό δεν δημιουργούν ανάπτυξη ή αλλαγή προς το καλύτερο. Η έρευνα των βραβευθέντων μας βοηθά να καταλάβουμε το γιατί», αναφέρει σχετικά το δελτίο Τύπου της Σουηδικής Ακαδημίας.

