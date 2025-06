Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αστροναύτες από Ινδία, Πολωνία και Ουγγαρία - Θα διεξάγουν έρευνα μικροβαρύτητας

Αστροναύτες από την Ινδία, την Πολωνία και την Ουγγαρία περιλαμβάνονται στην πρώτη επίσκεψη ως εκπρόσωποι της χώρας τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μαζί τους, μια βετεράνος της NASA, η αστροναύτης Πέγκι Ουίτσον.

Η ομάδα των αστροναυτών απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, περίπου στις 06:30 GMT, ξεκινώντας την τελευταία αποστολή που διοργάνωσε η νεοσύστατη εταιρεία Axiom Space με έδρα το Τέξας σε συνεργασία με την εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών διαστημικών μεταφορών SpaceX του Ίλον Μασκ.

Ειδκότερα, το τετραμελές πλήρωμα επιβιβάστηκε σε ένα πανύψηλο όχημα εκτόξευσης SpaceX που αποτελούνταν από μια κάψουλα Crew Dragon τοποθετημένη πάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9 δύο σταδίων. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη πτήση του Crew Dragon από τότε που ο Μασκ απείλησε για λίγο να παροπλίσει το διαστημόπλοιο απαντώντας έτσι στην απειλή του προέδρου Τραμπ να ακυρώσει τις κυβερνητικές συμβάσεις του Μασκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Liftoff of Ax-4! pic.twitter.com/RHiVFVdnz3

Το Crew Dragon του Axiom 4, το οποίο λειτουργεί αυτόνομα, αναμενόταν να φτάσει στον ISS έπειτα από μια πτήση περίπου 28 ωρών και στη συνέχεια να δέσει στο φυλάκιο καθώς τα δύο οχήματα θα πετάνε μαζί σε τροχιά περίπου 400 χλμ. πάνω από τη Γη.

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το πλήρωμα του Axiom 4 θα υποδεχθούν στο διαστημικό εργαστήριο σε τροχιά την Πέμπτη το πρωί οι επτά σημερινοί επιβάτες του – τρεις αστροναύτες από τις ΗΠΑ, ένας από την Ιαπωνία και τρεις κοσμοναύτες από τη Ρωσία.

Η 65χρονη Ουίτσον και οι τρεις συνάδελφοί της στο Axiom 4 – ο 39χρονος Σουμπανσού Σούκλα από την Ινδία, ο 41χρονος Πολωνός Σλάβοζ Ουζνάνσκι-Βισνιέφσκι και ο 33χρονος Τίμπορ Κάπου από την Ουγγαρία – είναι προγραμματισμένο να περάσουν 14 ημέρες στον διαστημικό σταθμό διεξάγοντας έρευνα μικροβαρύτητας.

Η αποστολή αποτελεί την τέταρτη τέτοια πτήση από το 2022 που διοργανώνεται από την Axiom καθώς η εταιρεία με έδρα το Χιούστον βασίζεται στην επιχείρησή της να θέτει αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Γη, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις.

Ax-4 is go for launch! pic.twitter.com/mnGATK01gf