Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος συνεχίζει να προσφέρει νέα δεδομένα για τον 3I/ATLAS, τον διαστρικό κομήτη που διέσχισε το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος πέρυσι και τώρα έχει περάσει πέρα από τον Jupiter. Ήταν η αποστολή JUICE της ESA με προορισμό τον Δία που είχε μια αρκετά τυχερή συνάντηση με αυτό το αντικείμενο από πέρα από τα άστρα, και τα δεδομένα καταφθάνουν σταδιακά.

Την περίοδο των παρατηρήσεων, ο κομήτης 3I/ATLAS είχε μόλις περάσει από το περιήλιό του, δηλαδή το κοντινότερο σημείο του στον Sun. Αν και βρισκόταν ακόμη σε απόσταση 210 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (130 εκατομμύρια μίλια) από το άστρο μας, αυτό ήταν αρκετό για να επηρεάσει αυτό το παγωμένο σώμα, το οποίο δεν είχε βιώσει σημαντική θερμότητα κατά το ταξίδι του μεταξύ των άστρων για δισεκατομμύρια χρόνια, όπως αναφέρει το iflscience.

Το JUICE βρισκόταν περίπου 66 εκατομμύρια χιλιόμετρα (41 εκατομμύρια μίλια) από τον κομήτη όταν πραγματοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις, επιτρέποντας στο σκάφος να βρίσκεται σχετικά κοντά. Ο 3I/ATLAS ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2025 και από την αρχή αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να υπολογίζουν πότε και από πού θα ήταν καλύτερο να τον παρατηρήσουν. Αυτό περιλάμβανε τελικά δεδομένα από τον Mars και από αρκετές αποστολές στο βαθύ διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της επίσης με προορισμό τον Δία αποστολής Europa Clipper.

«Σχεδόν από τη στιγμή της ανακάλυψης, συνειδητοποιήσαμε ότι η γεωμετρία της τροχιάς θα επέτρεπε παρατηρήσεις από το διαστημόπλοιο JUICE, το οποίο θα παρατηρούσε τον κομήτη από μια εντελώς διαφορετική γωνία από αυτή που μπορούμε από τη Γη», δήλωσε ο Marco Fenucci, μαθηματικός και δυναμιστής κοντινών στη Γη αντικειμένων.

Το JUICE διατήρησε ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, καθώς μπορούσε να μελετήσει τον κομήτη και μετά το αποκορύφωμα της δραστηριότητάς του. Μήνες προετοιμασίας μπορεί να φαίνονται πολλοί, αλλά αυτό δεν ισχύει για ένα διαστημόπλοιο που δεν πραγματοποιεί επιστημονικές μετρήσεις, αφού συνεχίζει να ταξιδεύει προς τον στόχο του.

«Οι προετοιμασίες για πράγματα όπως εκστρατείες στόχευσης οργάνων ή διελεύσεις συνήθως διαρκούν περίπου εννέα μήνες», εξήγησε η Angela Dietz, υπεύθυνη επιχειρήσεων του διαστημοπλοίου JUICE.

Τα δεδομένα από το JUICE συνεχίζουν να φτάνουν. Το διαστημόπλοιο βρισκόταν για κάποιο διάστημα στην άλλη πλευρά του Ήλιου, οπότε η μετάδοση δεδομένων ήταν περιορισμένη. Τώρα όμως λαμβάνουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία. Το βίντεο αποτελείται από 53 φωτογραφίες του 3I/ATLAS που λήφθηκαν από την κάμερα πλοήγησης (NavCam) του διαστημοπλοίου.