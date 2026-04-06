Ιστορικό ρεκόρ από τους αστροναύτες του Artemis II: Έφτασαν στο πιο μακρινό σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος (pics&vid)

Το πλήρωμα της αποστολής NASA Artemis II ταξίδεψε στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο Διάστημα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε θέσει η αποστολή Apollo 13.

Σύμφωνα με το Sky News, το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής ενημέρωσε τους αστροναύτες: «Πλήρωμα του Integrity: Στις 15 Απριλίου 1970, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, τρεις εξερευνητές κατέγραψαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι μακριά από τον πλανήτη μας. Εκείνη τη στιγμή, πριν από περισσότερα από 55 χρόνια, οι Λόβελ, Σουίγκερτ και Χέιζ είχαν φτάσει σε απόσταση 248.655 μιλίων από τη Γη. Σήμερα, εκ μέρους όλης της ανθρωπότητας, εσείς ξεπερνάτε αυτό το όριο».

Η NASA ανακοίνωσε ότι η Apollo 13 είχε φτάσει σε απόσταση 248.655 μιλίων από τη Γη το 1970, ενώ η Artemis II αναμένεται να φτάσει στη μέγιστη απόσταση περίπου 252.760 μιλίων, ξεπερνώντας τελικά το προηγούμενο ρεκόρ κατά περίπου 4.105 μίλια.

Μιλώντας τη στιγμή που το πλήρωμα κατέρριπτε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει επανδρωμένη πτήση στο Διάστημα, ο Καναδός αστροναύτης, Τζέρεμι Χάνσεν έκανε δήλωση από το εσωτερικό του Integrity:

«Από την καμπίνα του Integrity, τη στιγμή που ξεπερνάμε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι μακριά από τον πλανήτη Γη, το κάνουμε τιμώντας τις εξαιρετικές προσπάθειες και τα επιτεύγματα των προκατόχων μας στην ανθρώπινη εξερεύνηση του Διαστήματος.

Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας ακόμη πιο βαθιά στο Διάστημα, προτού η Μητέρα Γη καταφέρει να μας τραβήξει πίσω σε όλα όσα αγαπάμε.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι επιλέγουμε αυτή τη στιγμή για να προκαλέσουμε τη γενιά μας και την επόμενη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα κρατήσει για πολύ», ανέφερε.

Οι αστροναύτες πρότειναν να δοθεί το όνομα της κάψουλας Orion, που φέρει την ονομασία Integrity, σε έναν από τους κρατήρες.

Ο Χάνσεν έκανε επίσης μια αφιέρωση στην εκλιπούσα σύζυγο του κυβερνήτη της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, την Κάρολ, λέγοντας ότι το πλήρωμα θα δώσει το όνομά της σε ένα μορφολογικό χαρακτηριστικό της Σελήνης.

Πηγή: NASA vía AP