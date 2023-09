Dumbo: Σπάνιο είδος χταποδιού καταγράφεται από υποβρύχια κάμερα (vid)

Ένα χταπόδι «Dumbo» εντόπισαν Αμερικανοί επιστήμονες κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής κατάδυσης σε βαθιά θάλασσα που πραγματοποίησαν με το τηλεχειριζόμενο όχημά τους, στις 13 Σεπτεμβρίου, αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ερευνητές της Ocean Exploration Trust εξερευνούσαν τον πυθμένα του ωκεανού σε βάθος 1.682 μέτρων σε ένα ανώνυμο υποθαλάσσιο βουνό στο Εθνικό Θαλάσσιο Μνημείο Papahanaumokuakea, στα βορειοδυτικά νησιά της Χαβάης, όταν ξαφνικά το χταπόδι πέρασε μπροστά από την κάμερα του σκάφους τους E/V Nautilus.

Το θαλάσσιο πλάσμα ονομάστηκε έτσι εξαιτίας των πτερυγίων που χτυπάει στο πλάι του κεφαλιού του, τα οποία μοιάζουν με τον διάσημο χαρακτήρα της Disney.

