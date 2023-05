Δελτίο «πλαστικόπτωσης» στο Παρίσι εν μέσω συνομιλιών για συνθήκη περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης

Δελτίο...πλαστικόπτωσης εξεδόθη για το Παρίσι που κατά τη διάρκεια των πενθήμερων συνομιλιών 175 διπλωματών για τα πλαστικά αναμένεται να δεχθεί εξ ουρανού δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια.

Αυτό αναφέρει η πρώτη πρόγνωση καιρού για τη ρύπανση από πλαστικά, σύμφωνα με την οποία η προβλεπόμενη νεροποντή θα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 48 κιλών ελεύθερων αιωρούμενων πλαστικών κομματιών που θα σκεπάζουν το μεγαλύτερο μέρος του Παρισιού κάθε 24 ώρες, δήλωσαν οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

And now the weather: cloudy with scattered showers of plastic



Diplomats from 175 countries gathering in Paris for plastics treaty talks on Monday may want to pack an umbrella -- but not just because there's a chance of rain ➡️ https://t.co/fobaZdjAH1 pic.twitter.com/nhd6xl7go8