Artemis II: Νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν μέρη της Σελήνης που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά (pics)

Νέες, καθηλωτικές εικόνες από την αποστολή Artemis II δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας την ιστορική στιγμή που το ανθρώπινο βλέμμα αντικρίζει για πρώτη φορά περιοχές της Σελήνης που μέχρι σήμερα παρέμεναν «αόρατες».

Ένα ιστορικό ορόσημο για την ανθρωπότητα

Ανάμεσα στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό που εστάλη από το σκάφος Orion, ξεχωρίζει η απεικόνιση της λεκάνης Orientale.

Πρόκειται για έναν τεράστιο κρατήρα πλάτους 965 χιλιομέτρων, ο οποίος αποτελεί το μεταβατικό σημείο μεταξύ της ορατής και της αθέατης πλευράς του δορυφόρου μας. Παρόλο που η περιοχή είχε χαρτογραφηθεί στο παρελθόν από ρομποτικά συστήματα, οι τέσσερις αστροναύτες της NASA είναι οι πρώτοι άνθρωποι που την αντικρίζουν με γυμνό μάτι.

«Κάτι μέσα σου σου ψιθυρίζει: "Αυτή δεν είναι η Σελήνη που έχεις συνηθίσει να βλέπεις"», δήλωσε χαρακτηριστικά η αστροναύτης Christina Koch, περιγράφοντας το δέος της ομάδας μπροστά στο «σκοτεινό» πρόσωπο του φεγγαριού.

Οι φωτογραφίες δεν περιορίζονται μόνο στο σεληνιακό τοπίο, αλλά προσφέρουν και μια σπάνια «ματιά» στην καθημερινότητα των αστροναυτών. Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά στιγμιότυπα, ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen διακρίνεται να παρατηρεί το διάστημα μέσα από το παράθυρο του Orion, με τα φώτα της καμπίνας σβηστά για την αποφυγή αντανακλάσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη προσέγγιση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της NASA, το πλήρωμα έχει ήδη διανύσει περισσότερο από το μισό της διαδρομής προς τον στόχο του και η Σελήνη εμφανίζεται πλέον όλο και μεγαλύτερη μέσα από τα παράθυρα του σκάφους, καθώς η απόσταση εκμηδενίζεται. Η κρίσιμη σεληνιακή προσέγγιση (flyby) είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι κάμερες που βρίσκονται στα άκρα των ηλιακών συλλεκτών του Orion συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακά «selfies» του σκάφους με φόντο τη Γη και τη Σελήνη, θυμίζοντας τις εμβληματικές λήψεις της εποχής του προγράμματος Apollo, αλλά με την τεχνολογική υπεροχή του 21ου αιώνα.