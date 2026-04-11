Artemis II: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη (vids)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ιστορική αποστολή Artemis II, καθώς η κάψουλα Orion spacecraft της NASA προσθαλασσώθηκε στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας με ασφάλεια, επιστρέφοντας στη Γη το τετραμελές πλήρωμα που έγινε το πρώτο μετά την εποχή του Apollo που ταξίδεψε στην περιοχή της Σελήνης, σπάζοντας παράλληλα ιστορικά ρεκόρ απόστασης.

Η προσθαλάσσωση, περίπου δύο ώρες πριν από τη δύση του ηλίου τοπική ώρα, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω βίντεο στο webcast της NASA.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Όπως αναφέρει το Sky News, ομάδες ανάκτησης βρίσκονταν σε ετοιμότητα για να ασφαλίσουν την κάψουλα που επέπλεε και να ανασύρουν το πλήρωμα — τους Αμερικανούς αστροναύτες Reid Wiseman, 50 ετών, Victor Glover, 49 ετών, και Christina Koch, 47 ετών, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, 50 ετών.

Η επιστροφή του πληρώματος ξεπέρασε ένα κρίσιμο τελευταίο εμπόδιο για το διαστημόπλοιο Orion spacecraft, που έχει κατασκευαστεί από την Lockheed Martin, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντέξει τις ακραίες δυνάμεις της επανεισόδου από τροχιά επιστροφής από τη Σελήνη.

Η προσγείωση ακολούθησε μια πύρινη κάθοδο 13 λεπτών μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, η οποία δημιούργησε θερμότητα τριβής και εκτόξευσε τη θερμοκρασία στο εξωτερικό της κάψουλας στους περίπου 2.760 βαθμούς.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, όπως αναμενόταν, η έντονη θερμότητα και η συμπίεση του αέρα σχημάτισαν ένα πυρακτωμένο περίβλημα ιονισμένου αερίου, ή πλάσματος, που περικύκλωσε την κάψουλα, διακόπτοντας για αρκετά λεπτά τις ραδιοεπικοινωνίες με το πλήρωμα.

Στη συνέχεια αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και δύο σειρές αλεξιπτώτων φάνηκαν να ανοίγουν από το εμπρόσθιο τμήμα της κάψουλας που έπεφτε ελεύθερα, επιβραδύνοντας την κάθοδό της σε περίπου 25 χλμ./ώρα, πριν το Orion spacecraft ακουμπήσει απαλά στο νερό.

Αναμενόταν ότι οι ομάδες της NASA και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού θα χρειάζονταν περίπου μία ώρα για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα, να βοηθήσουν τους τέσσερις αστροναύτες να εξέλθουν από το όχημα και να τους μεταφέρουν αεροπορικώς σε κοντινό πλοίο ανάκτησης για έναν αρχικό ιατρικό έλεγχο.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks.

Ο Τραμπ συγχαίρει τους αστροναύτες: «Επόμενος στόχος ο Άρης!»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», πρόσθεσε ο Τραμπ.