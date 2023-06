AccuWeather: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Όπως διαπιστώθηκε τόσο οι προηγούμενοι μήνες, όσο και οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου, ήταν άστατες. Σε πολλές περιπτώσεις καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αλλά και χαλαζοπτώσεις.

Το καλοκαίρι έφτασε και η ομάδα εμπειρογνωμόνων της AccuWeather έχει όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα εξελιχθεί η νέα σεζόν στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει επίσημα στο βόρειο ημισφαίριο με το ηλιοστάσιο την Τετάρτη 21 Ιουνίου, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του μετεωρολογικού καλοκαιριού την Πέμπτη 1 Ιουνίου.

Οι Τάιλερ Ρόις και Άλαν Ρέπερτ, ανώτεροι μετεωρολόγοι της AccuWeather που μελετούν τα καιρικά φαινόμενα σε όλη την ήπειρο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνολικά, εξέτασαν προσεκτικά τα προηγούμενα χρόνια και τα καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο για να καθορίσουν τα κύρια θέματα της επερχόμενης σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather λένε ότι ο καλοκαιρινός καιρός θα ξεκινήσει γρήγορα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ενώ οι νοτιοανατολικές περιοχές θα μπορούσαν να βιώσουν μια πιο αργή μετάβαση στη νέα εποχή. Παρόλο που η επερχόμενη εποχή μπορεί να μην είναι τόσο αποπνικτική όσο τα προηγούμενα καλοκαίρια, οι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, μέσω των πυρκαγιών, της αυξανόμενης ξηρασίας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το meteo.gr, ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν οι πιο παγωμένοι ανοιξιάτικοι μήνες των τελευταίων 14 ετών. Παρότι ευρύτερα η Γη θερμαίνεται, ο καιρός από μέρα σε μέρα δεν επηρεάζεται σημαντικά. Επομένως, η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι διαρκώς η θερμοκρασία ανεβαίνει.

What part of the continent could be in the path of frequent storms? And where will a lack of rain induce a heightened wildfire risk? The answers to that and more can be found below in AccuWeather's comprehensive 2023 Europe summer forecast. https://t.co/pAyDAy9xlF pic.twitter.com/kUMdKFHVnb