Νουριέλ Ρουμπινί: Ο Ερντογάν μπορεί να επιτεθεί στην Ελλάδα για να μην χάσει τις εκλογές

Ο Ερντογάν μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα του Πούτιν στην Ουκρανία και να επιτεθεί στην Ελλάδα για να μην χάσει τις εκλογές, προβλέπει ο Νουριέλ Ρουμπινί σε συνέντευξη του στο γερμανικό Spiegel όπου παραθέτει τις δέκα «μεγα-απειλές» τις οποίες αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

«Οι δημοκρατίες είναι εύθραυστες όταν υπάρχουν μεγάλα σοκ. Υπάρχει πάντα κάποιος “σκληρός άνδρας” τότε που λέει “Θα σώσω τη χώρα” και κατηγορεί για όλα τους ξένους. Αυτό ακριβώς έκανε ο Πούτιν με την Ουκρανία. Ο Ερντογάν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο με την Ελλάδα του χρόνου και να προσπαθήσει να δημιουργήσει κρίση γιατί διαφορετικά μπορεί να χάσει τις εκλογές. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ξανά υποψήφιος και χάσει τις εκλογές, θα μπορούσε να καλέσει ανοιχτά τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο αυτή τη φορά. Θα μπορούσαμε να δούμε βία και έναν πραγματικό εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ. Στη Γερμανία, τα πράγματα φαίνονται συγκριτικά καλά προς το παρόν. Τι γίνεται όμως αν τα πράγματα πάνε στραβά οικονομικά και ο κόσμος ψηφίσει περισσότερο τη δεξιά αντιπολίτευση;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

