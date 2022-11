Το νέο εμβόλιο αποτελεσματικό στις παραλλαγές του κορονοϊού

Νέα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του επικαιροποιημένου εμβολίου έδωσε στη δημοσιότητα η Moderna. Συγκεκριμένα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νέο εμβόλιο συμβάλλει στην παραγωγή αντισωμάτων κατά των υποπαραλλαγών ΒΑ της Όμικρον. Όπως ανακοινώθηκε από την Moderna, η νέα αναμνηστική δόση αυξάνει τα αντισώματα κατά των υποπαραλλαγών ΒΑ.4 και ΒΑ.5 κατά 15 φόρες σε σύγκριση με το διάστημα πριν τη χορήγηση του νέου εμβολίου.

Επιπλέον, το νέο εμβόλιο προσφέρει προστασία και κατά της νέας υποπαραλλαγής BQ1 η οποία έχει εμφανιστεί πρόσφατα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, και στη χώρα μας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, και θεωρείται ότι σταδιακά θα αποκτήσει χαρακτηριστικά κυρίαρχης υποπαραλλαγής. Παρόμοια στοιχεία είχε δημοσιοποιήσει πριν λίγο καιρό η Pfizer για το δικό της επικαιροποιημένο εμβόλιο.

Ωστόσο, παγκοσμίως τα ποσοστά του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με τα νέα εμβόλια, είναι χαμηλό.

In a Phase 2/3 trial in over 500 adults, mRNA-1273.222, induced significantly higher neutralizing antibody titers against BA.4/BA.5 compared to a booster dose of mRNA-1273. Read more: https://t.co/CPnxL03nZW pic.twitter.com/ODihw6qtsQ