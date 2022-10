ΕΕ: Σήμερα οι ανακοινώσεις πιο αυστηρών μέτρων για τη θανατηφόρα ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει σήμερα αυστηρότερα νομικά όρια για την περιβαλλοντική μόλυνση που βλάπτει την υγεία και κανόνες για να υποχρεώσει τις φαρμακευτικές εταιρείες να πληρώσουν για τον καθαρισμό των λυμάτων που έχουν μολυνθεί από τα προϊόντα τους, δήλωσε ο κορυφαίος περιβαλλοντικός αξιωματούχος της ΕΕ.

"Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία μας. Οι επιπτώσεις είναι χειρότερες για τους πιο ευάλωτους - παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις", δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους.

